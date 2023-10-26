Siemens ведет переговоры с правительством ФРГ о госгарантиях

По данным журнала WirtschaftsWoche, речь идет о гарантиях по кредитам на сумму до 15 млрд евро. Siemens Energy испытывает серьезные проблемы в сфере производства оборудования для ветроэнергетики.

Компания Siemens Energy, немецкий производитель оборудования для энергетической отрасли, ведет переговоры с правительством Германии о возможных государственных гарантиях. Об этом в четверг, 26 октября, сообщило издание WirtschaftsWoche со ссылкой на финансовые круги. По данным журнала, речь идет о гарантиях по кредитамна сумму до 15 млрд евро. Издание Der Spiegel также сообщает об этом, но называет другие суммы. Эксперты полагают, что гарантии правительства призваны предотвратить сценарий, при котором банки сделают важные кредитные линии для проектов фирмы Siemens Energy более дорогими или вовсе аннулируют их.

В компании подтвердили соответствующие сообщения. "Ведутся предварительные переговоры с различными сторонами, включая банки-партнеры Siemens Energy и правительство Германии, с целью обеспечения доступа к растущему объему гарантий, которые позволят обеспечить ожидаемый активный рост", - говорится в заявлении. В свою очередь, представитель министерства экономики заявил агентству dpa, что федеральное правительство ведет "тесные и доверительные переговоры" с Siemens Energy. Они продолжаются, поэтому подробности комментировать не представляется возможным, уточнили он.

Как указывается в заявлении Siemens Energy, причиной растущей потребности в гарантиях для долгосрочных проектов является рост числа заказов - особенно в секторах, не связанных с ветроэнергетикой, которая вызывает проблемы. На данный момент это подразделение не принимает новых заказов на некоторые ветряные турбины для установок наземного базирования. Поэтому объем заказов и продаж на этом направлении в 2024 году будет ниже ожиданий, а чистый убыток и отток денежных средств - выше ожиданий, отметили в компании. С другой стороны, портфель заказов в других секторах "составляет 110 млрд. евро".

В документе также отмечается, что финансовые результаты 2023 финансового года, который завершился в сентябре будут полностью соответствовать прогнозам. Однако это означает убытки в миллиарды евро. Новость была плохо воспринята инвесторами: курс акций Siemens Energy на бирже, после заявления компании, упали почти на 36 процентов.

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