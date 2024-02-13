Siemens ликвидирует свое юрлицо в России

Siemens планирует начать в феврале ликвидацию своей российской структуры, ООО "Системс" (прежнее название - ООО "Сименс"). Немецкая компания объяснила это невозможностью продолжать поставки своих товаров в РФ.

Немецкий концерн Siemens AG планирует инициировать в феврале ликвидацию своей российской структуры, ООО "Системс" (прежнее название - ООО "Сименс"). Об этом говорится в отчете ООО "Системс" по итогам 2023 года, передает российское информагентство "Интерфакс" в понедельник, 12 февраля.

В качестве причины там указывается "невозможность продолжать обычную деятельность", связанную с импортом товаров Siemens в РФ. Компания напомнила, что в связи с санкциями ЕС в отношении России, введенными за агрессию против Украины, Siemens в марте 2022 года приостановила новые заказы и поставки в страну.

Согласно отчету, в прошлом году выручка ООО "Системс" составила только 278,8 млн рублей. В 2022 году этот показатель составил 6,32 млрд рублей. Компания отчиталась, что прошлый год принес ей чистый убыток в 279,6 млн руб., и на балансе ООО "Системс" почти не осталось активов, кроме дебиторской задолженности и денежных средств на счетах (их суммарный объем составляет 843,6 млн рублей).

Из отчета также следует, что по состоянию на конец 2023 г. в России были зарегистрированы 18 структур, связанных с Siemens AG. Сейчас часть из них уже ликвидирована или находится в процессе ликвидации, а часть - сменила владельцев. По данным самого немецкого концерна, уход из РФ стоил ему 600 млн евро. Убытки понесла дочерняя компания Siemens Mobility, которая поставляла в Россию поезда "Сапсан" и занималась их обслуживанием.

О том, что ООО "Сименс" было переименовано в ООО "Системс", стало известно 9 февраля. Новое название было внесено в карточку компании в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Концерн Siemens работал в России с 1852 года.

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