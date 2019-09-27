 Siemens поставит в Россию турбины после скандала в Крыму | Новости из Германии о Европе | DW | 02.10.2019

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Европа

Siemens поставит в Россию турбины после скандала в Крыму

Концерн Siemens поставит в РФ турбины и построит электростанцию в Татарстане. Это один из первых крупных контрактов компании после скандала из-за турбин, оказавшихся в Крыму.

Siemens производство газовых турбин

Немецкий концерн Siemens подписал контракт на строительство в Татарстане электростанции мощностью 250 МВт. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в среду, 2 октября.

Контекст

Скандалу, разразившемуся из-за попавших в Крым турбин, еще нет и полугода, а немецкий концерн уже готов вновь поставлять их в Россию. Он прогнулся? Нет, подстраховался, считает Андрей Гурков. (19.12.2017)

Немецкий концерн Siemens и российская госкомпания "Газпром" кардинально расходятся в оценке перспектив использования природного газа в электроэнергетике Германии и Европы. (05.02.2018)

Это первый за долгое время крупный контракт концерна в России после инцидента с поставками газовых турбин Крым в обход санкций, пишет агентство dpa. Между тем в декабре 2017 года Siemens подписал договор о строительстве в Нижнекамске парогазовой электростанции и поставку турбин.

Новый объект в Татарстане планируют ввести в строй в 2023 году. Общая стоимость контрактов, включая два сервисных договора на обслуживание, составила около 290 млн евро. Немецкая компания является генеральным подрядчиком, кроме того она поставит турбину SGT5-2000E и одну паровую турбину SST-600.

Скандал вокруг Siemens разгорелся летом 2017 года, когда обнаружилось, что несколько турбин его производства поставили в Крым в обход санкций ЕС. В немецкой компании объясняли, что оборудование предназначалось для Тамани, а на полуострове оказалось без ее ведома. Представители Siemens в России безуспешно пытались оспорить в российских судах перемещение турбин в нарушение договоров и вернуть их из Крыма. 

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  • Газовые турбины Siemens

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    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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Контекст

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Ссылки в интернете

заявление концерна Siemens

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