Сибирские морозы в Германии. Как это выглядит?
Ночь на 11 января оказалась самой морозной в эту зиму в Германии. Холоднее всего было в Тюрингии - до минус 17,2 градуса.
На смену новогодним дождям в Германии пришла морозная и солнечная погода. Арктический антициклон Ханнелоре - одно из первых названий на метеорологических картах 2024 года. Посмотрим, как выглядят сейчас немецкие города и ландшафты, начав в Баварских Альпах.
Пруды во Франкфурте-на-Майне превратились в катки для водоплавающих птиц.
Замерзшие и покрытые инеем грозди красной рябины в Баден-Вюртемберге.
Берлин во власти морозов. Пруды превратились в катки, по которым также можно немного срезать путь.
Какая зима без малиновок, которых в Германии называют красношейками - Rotkehlchen? Эта фотография сделана на днях в Бранденбурге около города Лебус.
Темно-синее небо и заиндевелые ветки - зима 2024 года в Верхнем Гарце, где столбик термометра в эти дни опускается ниже 10 градусов, иногда - даже ниже 15 градусов.
Морозное утро около горы Брокен в том же самом Гарце.
Зимний ландшафт около баварского Рупольдинга.
Морозное утро в Саксонии. Разлившаяся во время наводнения Эльба около города Торгау.
Замерзшая вода на заливном лугу реки Лайне в районе города Латцен в Нижней Саксонии.
Январское утро в Дрездене - "Флоренции на Эльбе". Река здесь в конце года вышла из берегов, но сейчас угроза серьезного наводнения миновала.
Зимняя сказка - заснеженный Гамбург. Так выглядят районы вокруг озера Альстерзе на реке Альстер.
Еще одним снимок из Гамбурга. Ранее утро в железнодорожном депо.
В Саксонии и некоторых других регионах Германии пришло время собирать замерзший виноград для ледяного вина - айсвайна.
Холодная погода - не помеха для любителей серфинга на ручье Айсбах в Мюнхене.
Заснеженный Олимпийский парк в баварской столице.
Каменный лев на некоторое время стал ледяной скульптурой...
Такие фотографии сейчас можно делать, гуляя по берегу баварского озера Штарнбергер-Зе.
Завершим прогулку по морозной Германии во время красочного заката около бранденбургского Петерсдорфа.