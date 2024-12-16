Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии

Гимнастка Дарья Варфоломеев (Darja Varfolomeev), выступающая за Германию, получила титул "Спортсменка года". Престижная награда была вручена в воскресенье,15 декабря, в Баден-Бадене. Спортсменом года стал гребец Оливер Цайдлер (Oliver Zeidler). В командном зачете награду получила женская сборная ФРГ по баскетболу 3x3, завоевав титул "Команда года". Все спортсмены были удостоены этой престижной премии за особые спортивные достижения: они принесли Германии олимпийское золото на Олимпийских играх в Париже.

Успех Дарьи Варфоломеев убедил членов Объединения немецкой спортивной журналистики - большинство проголосовало за ее кандидатуру. На втором месте с небольшим отрывом оказалась победительница в женском финале по толканию ядра на Олимпийских играх в Париже Йемиси Огунлейе (Yemisi Ogunleye) из Германии. На третьем месте - наездница из Германии Джессика фон Бредов-Верндль (Jessica von Bredow-Werndl). Все они принесли ФРГ золото Олимпиады.

Все спортсмены года: Дарья Варфоломеев, Оливер Цайдлер и женская сборная ФРГ по баскетболу 3x3 Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Немецкая гимнастка с российскими корнями

Варфоломеев родилась в Барнауле. В России гимнастка выступала на разных юниорских соревнованиях, высшим ее достижением стало шестое место на первенстве СФО. На Олимпийских играх в Париже гимнастка выиграла индивидуальное многоборье. В Германию она переехала в 2019 году и сменила спортивное гражданство. На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024). Сборную Германии тренирует белоруска Юлия Раскина - серебряный призер Олимпиады-2000 в личном многоборье.

17-летняя Дарья Варфоломеев стала первой гимнасткой, удостоенной титула "Спортсменка года". На церемонии вручении премии, которая прошла в культурном центре Kurhaus - одной из главных достопримечательностей Баден-Бадена (федеральная земля Баден-Вюртемберг), Дарья Варфоломеев рассказала о волнении и напряжении, которые она испытывала на этапе подготовки к Олимпиаде, и о том, какое сильное облегчение она почувствовала, одержав победу. Ее золотая медаль стала первым олимпийским золотом Германии в художественной гимнастике.