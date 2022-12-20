Си Цзиньпин провел телефонный разговор со Штайнмайером

В телефонной беседе с президентом Германии председатель КНР выразил надежду на то, что Берлин обеспечит недискриминационные условия для китайских компаний в ФРГ, сообщило агентство Reuters.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Об этом сообщило во вторник, 20 декабря, Центральное телевидение КНР (CCTV) - основной телевещатель на территории материкового Китая.

В пресс-службах Штайнмайера и Си заявлений для СМИ пока не обнародовали.

В свою очередь агентство Reuters передает, что председатель КНР выразил надежду на то, что Берлин обеспечит справедливые, прозрачные и недискриминационные условия для китайских компаний в ФРГ. Он также подчеркнул, что отношения Китая и ЕС не должны зависеть от третьих стран.

Китай предостерег от угроз применения ядерного оружия

В ноябре председатель КНР на фоне войны России против Украины предостерег от применения ядерного оружия, а также угроз применить его. "Мировое сообщество должно позаботиться о невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн в Евразии", - сказал Си на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Пекине.

Глава КНР заверил, что Китай поддерживает усилия Германия и Европы по проведению мирных переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. В то же время Си Цзиньпин уклонился от прямой критики в адрес стратегического партнера КНР - России.

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