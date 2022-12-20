  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (фото из архива)Фото: Rungroj Yongrit/REUTERS
ПолитикаКитай

Си Цзиньпин провел телефонный разговор со Штайнмайером

Екатерина Венкина
37 мин. назад

В телефонной беседе с президентом Германии председатель КНР выразил надежду на то, что Берлин обеспечит недискриминационные условия для китайских компаний в ФРГ, сообщило агентство Reuters.

https://p.dw.com/p/4LEfP

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). Об этом сообщило во вторник, 20 декабря, Центральное телевидение КНР (CCTV) - основной телевещатель на территории материкового Китая.

В пресс-службах Штайнмайера и Си заявлений для СМИ пока не обнародовали.

В свою очередь агентство Reuters передает, что председатель КНР выразил надежду на то, что Берлин обеспечит справедливые, прозрачные и недискриминационные условия для китайских компаний в ФРГ. Он также подчеркнул, что отношения Китая и ЕС не должны зависеть от третьих стран.

Китай предостерег от угроз применения ядерного оружия

В ноябре председатель КНР на фоне войны России против Украины предостерег от применения ядерного оружия, а также угроз применить его. "Мировое сообщество должно позаботиться о невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн в Евразии", - сказал Си на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Пекине.

Глава КНР заверил, что Китай поддерживает усилия Германия и Европы по проведению мирных переговоров и созданию устойчивой архитектуры безопасности в Европе. В то же время Си Цзиньпин уклонился от прямой критики в адрес стратегического партнера КНР - России.

Смотрите также:

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости

Сигнал Путину из Китая: ядерная угроза нервирует Олафа Шольца и Си Цзиньпина. DW Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой визит в Китайскую Народную Республику, который эксперты называют трудным. Главу немецкого правительства в пятницу принял глава КНР и коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Политики обсудили сложную геополитическую ситуацию в связи с войной в Украине, которую развязал Кремль, а также угрозу применения им ядерного оружия.
4 ноября 2022 г.37:38 мин.
external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский посетил Бахмут

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Клаудия Рот и Анналена Бербок в Нигерии

Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало

Германия вернула то, что ей никогда не принадлежало

Культура41 мин. назад
Нефтепровод с надписью "Дружба" на НПЗ в восточногерманском городе Шведте

Фейк про "Дружбу": ФРГ заказала нефть в Казахстане, не в РФ

Фейк про "Дружбу": ФРГ заказала нефть в Казахстане, не в РФ

Экономика и бизнес42 мин. назад
Раса Юкнявичене

Евродепутат Раса Юкнявичене: Без Путина не будет Лукашенко

Евродепутат Раса Юкнявичене: Без Путина не будет Лукашенко

Политика23 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Путин в Беларуси. Визовые сложности россиян. DW Шоу

Путин в Беларуси. Визовые сложности россиян. DW Шоу

Политика23 ч. назад60:08 мин.
бывший концентрационный лагерь Штутгоф

Последний приговор пособнице нацистов в ФРГ? Что нужно знать

Последний приговор пособнице нацистов в ФРГ? Что нужно знать

Преступность2 ч. назад
Газовый вентиль

Потолок цен на газ в ЕС и другие события 299-го дня войны

Потолок цен на газ в ЕС и другие события 299-го дня войны

Конфликты18 ч. назад
На главную страницу