Шольц не ждет прорывных результатов от саммита G7 в Баварии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в преддверии трехдневного саммита стран "большой семерки" (G7) в замке Эльмау в Баварии призвал не ждать от этой встречи прорывных результатов. "Да, Эльмау находится в горах, но горы мы, конечно, не сдвинем", - предупредил глава правительства ФРГ в ходе еженедельного интернет-обращения Kanzler kompakt в субботу, 25 июня. В то же время Шольц выразил мнение, что главы государств и правительств "семерки" смогут "принять важные решения и подготовить вещи, которые полезны для всех нас".

Саммит лидеров G7 в замке Эльмау начнется во второй половине дня 26 июня. Его участники обсудят, в частности, ситуацию в мировой экономике, международное партнерство в сфере инфраструктуры и инвестиций, а также эффективность санкций, введенных против России за вторжение в Украину.

Одной из центральных тем диалога лидеров Германии, США, Канады, Франции, Великобритании, Италии и Японии будет война в Украине и ее экономические последствия, приведшие к стремительному росту цен на энергию. Другими важными темами саммита станут защита климата и глобальная продовольственная безопасность.

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