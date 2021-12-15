Шольц: До конца года жители ФРГ получат 30 млн доз вакцины от COVID-19

До конца года жителям Германии введут 30 млн доз вакцины от коронавируса - их получат те, кому делают первую либо вторую прививки или кого ревакцинируют. Об этом в среду, 15 декабря, cообщил в своем первом правительственном заявлении новый канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). За выступлением Шольца, представляющего в бундестаге программу коалиционного правительства страны на четыре года, последуют примерно 2,5-часовые дебаты, в ходе которых глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) впервые возьмет на себя роль лидера оппозиции.

С 18 ноября распределены уже 19 млн доз, напомнил Шольц. "Да, ситуация снова улучшится. Да, мы будем бороться с этой пандемией с величайшей решимостью. И да, мы выиграем эту битву", - подчеркнул он.

Шольц: Германия не позволит отдельным экстремистам опеределять повестку

В то же время новый глава правительства Германии заверил, что не позволит экстремистам и радикальным противникам вакцинации определять повестку. "Мы не будем мириться с тем, что ничтожное меньшинство ничем не сдерживаемых экстремистов пытается навязать свою волю всему нашему народу", - предупредил он. Это меньшинство отвернулось не только от "науки, рациональности и разумного поведения", но и от "нашего общества, нашей демократии, нашей солидарности и нашего государства", сказал канцлер ФРГ.

При этом, по его мнению, речь не идет о серьезном расколе. Большинство придерживается солидарного и взвешенного подхода, подчеркнул он.

Десятилетие инвестиций в технологии будущего

Отдельная часть выступления была посвящена финансовым вопросам. Речь идет о предстоящем - самом масштабном за 100 лет - прорыве в экономке и производстве Германии, пояснил Олаф Шольц. "Позади остались 250 лет, в течение которых наше процветание было основано на сжигании угля, нефти и газа. Сейчас у нас впереди - около 23 лет, в течение которых мы должны и сможем отказаться от ископаемых видов топлива", - подчеркнул он. К 2045 году Германия должна стать климатически нейтральной (то есть выйти на нулевой баланс с точки зрения выбросов СО2 в атмосферу. - Ред.), напомнил глава германского правительства. "Это означает, что нам предстоят величайшие преобразования в промышленности и экономике, по крайней мере, за последние 100 лет", - пообещал он.

Канцлер Германии также анонсировал десятилетие инвестиций в технологии будущего. "Речь идет о закладке фундамента для нового технологического века", - указал он. Так, Олаф Шольц объявил о миллиардных вложениях в зарядные станции, морские ветряные электростанции, фотоэлектрические установки, обновление электросетей, жилищный фонд и железные дороги.

Канцлер ФРГ: Путь получения гражданства должен быть упрощен

Олаф Щольц особое внимание уделил интеграционным процессам в германском обществе. По его словам, Германия - "это страна иммигрантов". В целях улучшения участия в политических процессах должен быть упрощен путь получения гражданства ФРГ, уверен канцлер. По его словам, принятие в гражданство должно быть возможно уже через пять лет проживания в стране. Кроме того, необходимо обеспечить процедуру получения множественного гражданства, подчеркнул Шольц.

С опорой на коалиционное соглашение

В своем выступлении Шольц в значительной мере отталкивается от 177-страничного коалиционного соглашения, которое 24 ноября представили члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90" / "зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) в Берлине.

"Черный ноль" и безвизовый въезд в ФРГ россиянам моложе 25 лет

Как следовало из соглашения, правительство планировало увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также с 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. Кроме того, новая коалиция хотела разрешить безвизовый въезд в ФРГ россиянам моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.

Очередные парламентские выборы в Германии прошли 26 сентября. С небольшим перевесом их выиграла СДПГ, набрав 25,7 процента голосов. Ее ближайший соперник - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1 процента избирателей. Партия "Союз-90"/"зеленые" получила 14,8 процента голосов, СвДП - 11,5 процента, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3 процента.

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Новое правительство Германии - фотогалерея Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал преемником Ангелы Меркель (Angela Merkel). 63-летний Шольц был вице-канцлером и главой Минфина в прежнем правительстве, а до этого бургомистром Гамбурга. Имеет репутацию трезвого, прагматичного и сдержанного политика. За период пандемии его популярность в партии и политический рейтинг резко возросли.

Новое правительство Германии - фотогалерея Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии - фотогалерея Роберт Хабек 52-летний Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". Настоящая "звезда" партии - в 2019 году был на втором месте после Ангелы Меркель в списке политиков, которых немцы хотели бы видеть канцлером. В правительстве Шольца получил пост вице-канцлера и стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата.

Новое правительство Германии - фотогалерея Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, зато Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и к тому же самой молодой главой МИД ФРГ. В кабинете Шольца Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".

Новое правительство Германии - фотогалерея Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии - фотогалерея Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии - фотогалерея Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в правительстве Меркель была министром юстиции. Теперь она возглавила Минобороны. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь "стратегию выхода". Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии - фотогалерея Хубертус Хайль Пост министра труда сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке.

Новое правительство Германии - фотогалерея Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии - фотогалерея Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии - фотогалерея Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии - фотогалерея Фолькер Виссинг Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии - фотогалерея Марко Бушман Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии - фотогалерея Беттина Штарк-Ватцингер Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии - фотогалерея Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

Новое правительство Германии - фотогалерея Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

Новое правительство Германии - фотогалерея Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии - фотогалерея Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

