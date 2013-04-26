Шок в США: как рекордная инфляция бьет по американцам (11.02.2022)

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Сильнее других последствия инфляции ощущают на себе американцы с невысоким уровнем доходов.
Джо Байден уже год занимает пост президента США. За это время он не смог выполнить большинство предвыборных обещаний и принял ряд неудачных политических решений. Его популярность в обществе снижается.
В результате десятков торнадо, пронесшихся над США, только в штате Кентукки погибли более 70 человек. Пострадали и штаты Миссисипи, Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси.
Американский лидер заверил пострадавшие от разрушительной стихии регионы в предоставлении им неограниченной помощи и призвал американцев к единению.
Среди предложений, выдвинутых участниками форума, - введение продовольственных карточек и денежная компенсация роста цен малоимущим россиянам. Причину инфляции они видят в пандемии коронавируса.
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