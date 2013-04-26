 Шок в США: как рекордная инфляция бьет по американцам (11.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 11.02.2022

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Шок в США: как рекордная инфляция бьет по американцам (11.02.2022)

Сильнее других последствия инфляции ощущают на себе американцы с невысоким уровнем доходов.

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