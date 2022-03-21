 Шойгу дал интервью. Охота на нацпредателей. Есть ли друзья у России – ″Заповедник″, выпуск 210, 27.03.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 29.03.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Шойгу дал интервью. Охота на нацпредателей. Есть ли друзья у России – "Заповедник", выпуск 210, 27.03.22

Шойгу отправляет Соловьева на войну, а Макрон опять звонит Путину. Песков и Бастрыкин рассказывают, как найти национал-предателя. Россия соревнуется с Западом в накладывании санкций на Россию.

Смотреть видео 11:53

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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