 ″Вынуть этот ядовитый катетер″ - Шендерович рассказал, почему в России процветает ″оруэлщина″ и как ее победить (05.06.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 05.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

"Вынуть этот ядовитый катетер" - Шендерович рассказал, почему в России процветает "оруэлщина" и как ее победить (05.06.2022)

Виктор Шендерович в интервью DW поставил России диагноз и рассказал о причинах "оруэлщины".

Смотреть видео 18:57

Другие сюжеты в медиатеке

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: Липовые дипломы и шпионские страсти

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники?

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе

Немецкие СМИ: Боль Сталинграда жива в российском обществе 08.02.2013

Другие сюжеты в рубрике: Россия

В своем анимацонном фильме художница Бела Булгакова дает высказаться россиянам, которые против войны.

"Это такая боль": Почему россияне молчат о войне в Украине? (03.06.2022) 03.06.2022

Канцлер ФРГ раскрыл объемы уже поставленных Киеву вооружений и заявил о намерении отправки Украине систем ПВО

Сенсация в бундестаге: канцлер Шольц объявил об отправке Украине ультрасовременных систем ПВО (01.06.2022) 01.06.2022

С начала войны количество обращений по телефону доверия увеличилось в три раза. Звонят и украинцы, и русские.

Телефон доверия на русском в Германии во время войны не умолкает (27.05.2022) 27.05.2022

Президент Армении в интервью DW о том, может ли Ереван отправить свои войска в Украину.

Президент Армении о том, может ли Ереван отправить войска в Украину 26.05.2022