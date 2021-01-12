 Шаман Габышев помещен в психоневрологический диспансер | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2021

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Россия

Шаман Габышев помещен в психоневрологический диспансер

Якутский шаман Александр Габышев, объявивший 12 января о новом "походе на Москву", был задержан в доме, где проживал.

Якутский шаман Александр Габышев

Якутский шаман Александр Габышев (фото из архива)

В Якутии задержан шаман Александр Габышев. Как сообщил в среду, 27 января, информационный портал "Якутия.Инфо", это произошло в частном доме родственников Габышева, где он проживал. В задержании участвовали семь сотрудников полиции и четыре сотрудника ОМОНа, Габышева увезли в машине скорой помощи.

Люди из окружения шамана предоставили редакции фотографии, на которых заметны следы борьбы и крови внутри дома. Как сообщили порталу "Якутия.Инфо" люди из окружения шамана, в последнее время за ним следили сотрудники силовых структур.

Габышева поместили в психоневрологический диспансер, сообщил в интервью порталу "Сибирь.Реалии" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников "На каком основании, мы пока сами не знаем. Завтра, думаю, будут ясны подробности", - продолжил Прянишников, добавив, что на месте находятся адвокаты правозащитного фонда.

Шаман Габышев планировал "изгнать Путина"

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил, что идет в Кремль для "изгнания Путина", по пути к нему присоединялись сторонники. Габышева задержали во время марша на Москву в сентябре 2019 года после шести месяцев путешествия и 3000 пройденных километров. Федеральная служба безопасности завела дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили.

В декабре 2019 года шаман Габышев вновь отправился в Москву, но его опять задержали. Полицейские обвинили его в неповиновении, а суд оштрафовал за порванную куртку полицейского на 1000 рублей. Следственный комитет тогда начал проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В середине июля минувшего года  Габышева выписали из Якутского республиканского психиатрического диспансера, в котором он находился на принудительном лечении с середины мая. 12 января 2021 года Габышев анонсировал новый "поход на Москву" в марте 2021 года.

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    Автор: Сергей Елкин


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