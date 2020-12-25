"Севмаш" построит для ВМФ РФ 14 атомных подлодок

14 атомных подводных лодок поступят на вооружение в ближайшие годы для усиления ВМФ России, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщается в армейской газете "Красная Звезда".

По словам Криворучко, запланировано строительство 14 атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень", производством которых занято предприятие "Севмаш" в Северодвинске. Производственные мощности завода загружены заказами Минобороны до 2027 года, предполагается, что в этот период каждый год "Севмаш" будет передавать ВМФ РФ по одной лодке "Борей-А" и "Ясень-М".

Проекты "Борей" и "Ясень"

Атомные подлодки четвертого поколения "Борей" и Борей-А" вооружены межконтинентальными ракетами "Булава". Многоцелевые АПЛ проекта "Ясень-М" могут нести крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят испытания.

Головной атомный подводный крейсер проектов "Борей" и "Борей-М" под названием "Князь Владимир" включен в состав ВМФ в июне. Головная АПЛ проекта "Ясень-М" под названием "Казань" проходит завершающий этап испытаний, срок завершения которых неоднократно переносился, уточняет агентство "Интерфакс".

Гиперзвуковая ракета "Циркон"

Ранее, 11 декабря, в Минобороны РФ заявили об успешных испытаниях ракеты "Циркон", скорость которой "составила более 8 Махов". О разработке новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты президент РФ Владимир Путин впервые сообщил в феврале 2019 года. Предполагается, что дальность ее полета может превысить тысячу километров.

Четвертое поколение российских подлодок

Спуск на воду атомной подлодки "Казань"

В 2018 году, сообщалось, что уровень шумности четвертого поколения российских подлодок отстает от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел. При одинаковом уровне шумности многоцелевые подводные лодки "Северодвинск" и "Казань", очевидно, развивают значительно меньшую скорость, чем американские подлодки типов Virginia и Seawolf. Российский еженедельник "Военно-промышленный курьер" называл это "крайне серьезным тактическим недостатком".

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