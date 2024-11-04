Северокорейцы попали под обстрел в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло почти 170 боестолкновений украинских и российских войск. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ атаковала Украину 80 беспилотниками, а также баллистической ракетой и авиабомбами.

По данным Киева, солдаты из Северной Кореи, которых РФ может задействовать в войне против Украины, стали целью ВСУ. "Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области", - заявил в понедельник, 4 ноября, в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко. Деталей инцидента он не сообщил.

Генштаб ВСУ: почти 170 боестолкновений за сутки

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 169 боевых столкновений с силами ВС РФ. "Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 90 авиационных ударов, в том числе сбросил 142 управляемых авиационных бомб. Кроме того, произвел более 4400 обстрелов, из них 98 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1564 дрона-камикадзе", - указывается в заявлении, размещенном в Facebook .

В частности, на Харьковском направлении россияне четырежды осуществили наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска, а на Купянском направлении зафиксировано 16 боестолкновений, отметили в украинском Генштабе. На Покровском направлении ВСУ отразили 27 российских атак, сообщается далее.

Воздушные силы ВСУ: сбиты 50 дронов из 80

В свою очередь Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 4 ноября Россия атаковала соседнюю страну баллистической ракетой, управляемыми авиабомбами и 80 ударными беспилотниками, из которых украинские силы ПВО сбили 50. По этим данным, россияне запустили из Ростовской области баллистическую ракету "Искандер-М" по Днепропетровской области, а также ударили управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области.

Ударные дроны типа Shahed, а также беспилотники неустановленного типа были запущены из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска, указывается далее. 27 БПЛА были локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Авиаудары по Харькову и Харьковской области: 15 пострадавших, возможны погибшие

Между тем, в результате российского авиаудара по Харькову и Дергаческой общине Харьковской области вечером 3 ноября пострадали 15 человек, в том числе четверо полицейских, указала полиция Харьковской области. "Из-за авиаударов ФАБ-250 из УМПК в Харькове повреждены супермаркет, жилые многоэтажки, нежилые помещения, остекление окон в зданиях на рынке", - сообщается в Telegram .

По данным Харьковской областной прокуратуры, жертвами российского авиаудара вечером 3 ноября по поселку Ковшаровка Купянского района могли стать три человека. "Зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. 71-летняя женщина получила травму. Предварительно под завалами тела трех человек: двух женщин и мужчины. Продолжается разбор завалов с учетом ситуации безопасности в населенном пункте", - указала прокуратура.

Военные из Северной Кореи в России

В Украине и НАТО опасаются скорого задействования в войне против Украины солдат из КНДР. По данным Южной Кореи, в Россию уже переброшены по меньшей мере 11 тысяч солдат. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил данные южнокорейской разведки, добавив, что переброска северокорейских солдат в Россию является угрозой безопасности как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Евроатлантическом пространстве.

Около 8000 северокорейских военных находятся на границе России и Украины и готовятся принять участие в войне, заявил 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, российские военные обучают северокорейских коллег пользоваться артиллерией и беспилотниками, а также "основным пехотным операциям, включая зачистку окопов". Это свидетельствует о том, что солдат КНДР планируется использовать на передовой, указал Блинкен.