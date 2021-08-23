 Северо-восток США объявлен зоной бедствия после тропического шторма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.08.2021

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Мир

Северо-восток США объявлен зоной бедствия после тропического шторма

В результате тропического шторма "Генри" в Род-Айленде, Коннектикуте и Массачусетсе остаются без электричества почти 100 тысяч домохозяйств. Жертвами наводнения в Теннесси стали более 20 человек.

Прохожие в Нью-Йорке во время тропического шторма Генри

Тропический шторм "Генри" в Нью-Йорке

Почти 100 тысяч домохозяйств на северо-востоке США остаются без электричества после того как тропический шторм "Генри" достиг восточного побережья страны, принеся ливни и сильный ветер. Больше всего в воскресенье, 22 августа, пострадал штат Род-Айленд, первым встретивший стихию. Скорость порывов ветра в нем достигала 110 км/ч. Кроме того, обесточены здания в штатах Коннектикут и Массачусетс. Президент США Джо Байден объявил все три штата зоной стихийного бедствия.

В ночь на 23 августа он призвал граждан следить за дальнейшей ситуацией и быть готовыми принять меры. "Убедитесь, что у вас есть все необходимое и следуйте указаниям местных властей", - написал он в Twitter.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки сообщил о сильных наводнениях в ряде округов. О жертвах пока не сообщается. В Ньюарке (штат Нью-Джерси) после начала внезапного паводка спасатели эвакуировали 86 находившихся в автомобилях людей. В аэропортах Нью-Йорка и Ньюарка отменены сотни рейсов. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел в ряде округов режим ЧС, отменив уличные мероприятия и приостановив строительные работы.

В результате наводнения в Теннесси погибли не менее 22 человек

Между тем в результате наводнения в штате Теннеси погибли не менее 22 человек, еще десятки жителей числятся пропавшими без вести. Наводнение началось 21 августа в сельских районах штата. Менее чем за 24 часа в округе Хамфрис выпало 43 сантиметра осадков, данный показатель стал максимальным для всего штата с начала измерений, сообщила Национальная метеорологическая служба. Были размыты дороги, мосты и прочая инфраструктура, пострадали сотни домов.

Губернатор Теннесси Билл Ли посетил наиболее пострадавшие районы штата. Президент страны Байден выразил "глубочайшие соболезнования в связи со скоропостижной трагической гибелью людей в результате внезапного наводнения".

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