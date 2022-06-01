 Северное море в Германии: острова, халлиги и пляжные корзины | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.06.2022

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По Германии

Северное море в Германии: острова, халлиги и пляжные корзины

Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.

Зюдерог

Халлиг Зюдерог в Северном море

Северное море в Германии - это песчаные пляжи и плетеные пляжные корзины, прогулки по Ваттовому мелководью во время отливов, многочисленные острова с уютными курортами и очень красивая природа.

10 причин любить Северное море

Остров Бальтрум

Остров Бальтрум с высоты птичьего полета

Острова

Германии на Северном море принадлежит двенадцать населенных островов, а также прибрежные территории в землях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония. Один из фризских островов - Бальтрум, изображенный на фотографии. Он является самым маленьким из них. Площадь составляет всего 6,5 квадратных километра. Самый крупный немецкий остров в Северном море -  Зюльт площадью почти сто квадратных километров.

Куксхафен, Нижняя Саксония

Пляж в нижнесаксонском Куксхафене

Пляжи и корзины

Пляжные корзины - традиционный атрибут немецких североморских курортов. Изобрели их здесь для защиты от ветра во второй половине XIX века - вскоре после основания в этих местах первых морских здравниц. Однако такие плетеные крытые стулья использовали в Германии уже в XVI веке - в больших холодных помещениях и коридорах для защиты от сквозняков, например, на торговых складах ганзейских купцов.

Ваттовое мелководье около Куксхафена

Поездка на лошадиной повозке во время отлива по Ваттовому мелководью на остров Нойверк из Куксхафена

Ваттовое мелководье

Между островами и континентальной частью расположено прибрежное мелководье -  Ваттовое море, вода из которого уходит во время отливов примерно каждые шесть часов. В 2009 году этот уникальный природный ландшафт получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть обитателей морского дна можно во время специальных пеших экскурсий - Wattwanderungen, которые проводятся здесь для туристов.

Остров Йюст

Морской берег на острове Йюст

Тюлени

Самые известные и популярные представители морской фауны этих мест - обыкновенные тюлени. Они находятся под защитой, а для оставшихся без родителей или потерявшихся детенышей - бельков - здесь работают специальные станции, на которых их готовят к самостоятельной жизни в дикой природе. На фотографии - так сказать, очередные выпускники морского детдома.

Гельголанд

Скала Длинная Анна на острове Гельголанд

Гельголанд

В сорока километрах от побережья находится Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии. Сейчас здесь насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым налоговым и таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

Халлиг Хооге

Халлиг Хооге

Халлиги

В Северном море находится десять особенных небольших островов - халлигов, на которые во время отлива можно, в принципе, добраться по дну. Однако во время ветрового нагона воды или шторма они почти полностью уходят под воду. Поэтому дома и подворья строят здесь на специальных насыпных холмах. Идеальное место для отпуска, если ищешь покой. 

Маяк в Вестерхевере

Маяк в Вестерхевере

Маяки

В Германии насчитывается более двухсот маяков, из них около семидесяти находятся на Северном море. Все они - разные, отличаются по форме, высоте, окраске. Многие можно посетить, поднявшись на смотровую площадку, а некоторые даже используются для проведения свадебных церемоний, например, этот маяк в северо-фризском Вестерхевере.

Порт в Хузуме

Порт в Хузуме

Хузум

Одним из самых красивых и привлекательных городов на немецком побережье Северного моря считается Хузум. В живописном старом порту здесь работают многочисленные рестораны, кафе и музеи. Порт служит отправной точкой для экскурсий на острова и халлиги этого региона.

Пляж в Санкт-Петер-Ординге

Санкт-Петер-Ординг во время штормового прилива

Санкт-Петер-Ординг

Курорт Санкт-Петер-Ординг в Шлезвиг-Гольштейне известен одним из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Длина - двенадцать километров, ширина - два километра. Первые такие домики на сваях, в которых находились кабинки для переодевания и киоски, построили здесь более ста лет назад. Сейчас в них работают рестораны, пункты проката пляжных корзин и дежурят спасатели.

Бремерхафен

Набережная в Бремерхафене

Бремерхафен

Бремерхафен - единственный большой немецкой город на Северном море. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов, в общей сложности - 7,2 миллиона человек. Их судьбам посвящен Дом-музей эмиграции, открытый в 2005 году.

Контекст

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Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. Если вы там еще не были, то теперь точно захотите!  

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10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво.  

10 причин любить Нижнюю Саксонию

Вторая по площади федеральная земля Германии простирается от Ваттового моря - до Везерской возвышенности и от голландской границы - до Гарца.  

Шпикерог - любимый остров немецких президентов

Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. Один из них даже женился в здешней церкви.  

Немецкие острова: Вангероге - остров, принадлежавший Екатерине II

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Немецкие острова: Бальтрум - остров без машин и названий улиц

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Немецкие острова: Нордернай - остров с собственным блогером

Этот остров в Северном море в 2019 году вошел в тройку самых любимых немецких островов по версии сайта travelbook.de - после Боркума и Рюгена.  

Немецкие острова: Лангеог - длинный остров высоких дюн

Первый курортник отдохнул здесь в 1830 году, а первое письменное упоминание этого острова связано с походами Друза Старшего более двух тысяч лет назад.  

Первый пошел! В Северное море вновь выпускают спасенных бельков

В дикой природе этот тюлененок не имел шансов на выживание - родился раньше срока. Сейчас подрос, окреп и был выпущен в Северное море.  

Аудио- и видеофайлы по теме

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