Северная Корея вновь провела ракетные испытания

Северная Корея во вторник, 28 сентября, по всей видимости, вновь провела ракетные испытания. Армия КНДР осуществила запуск "неизвестного ракетного снаряда" с северного побережья, сообщило министерство обороны Южной Кореи, добавив, что, судя по всему, речь идет о запуске баллистической ракеты.

Постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сонг подчеркнул право своей страны на проведение ракетных испытаний. "Никто не может отказать нам в праве на легитимную оборону. Северная Корея расширяет свой оборонный потенциал, чтобы надежно обеспечить безопасность и мир своей страны", - заявил он на Генеральной Ассамблее ООН.

Запрещенная программа вооружений КНДР

В Вашингтоне заявили, что предпринятый в КНДР ракетный запуск не представлял непосредственной угрозы для персонала или территории США и их союзников. "Запуск ракеты продемонстрировал дестабилизирующее влияние запрещенной программы вооружений КНДР", - констатировал представитель вооруженных сил США.

Северная Корея, находящаяся почти в полной международной изоляции, находится под жесткими санкциями США и ООН из-за разработки ракетной и атомной программы. Руководство в Пхеньяне в сентябре уже дважды проводило ракетные испытания.

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