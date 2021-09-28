 Северная Корея вновь провела ракетные испытания | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.09.2021

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Мир

Северная Корея вновь провела ракетные испытания

Власти КНДР, по всей видимости, осуществили запуск баллистической ракеты. Постпред КНДР в ООН подчеркнул право своей страны на проведение ракетных испытаний.

Запуск ракеты в КНДР

Северная Корея во вторник, 28 сентября, по всей видимости, вновь провела ракетные испытания. Армия КНДР осуществила запуск "неизвестного ракетного снаряда" с северного побережья, сообщило министерство обороны Южной Кореи, добавив, что, судя по всему, речь идет о запуске баллистической ракеты.

Постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сонг подчеркнул право своей страны на проведение ракетных испытаний. "Никто не может отказать нам в праве на легитимную оборону. Северная Корея расширяет свой оборонный потенциал, чтобы надежно обеспечить безопасность и мир своей страны", - заявил он на Генеральной Ассамблее ООН.

Запрещенная программа вооружений КНДР

В Вашингтоне заявили, что предпринятый в КНДР ракетный запуск не представлял непосредственной угрозы для персонала или территории США и их союзников. "Запуск ракеты продемонстрировал дестабилизирующее влияние запрещенной программы вооружений КНДР", - констатировал представитель вооруженных сил США.

Северная Корея, находящаяся почти в полной международной изоляции, находится под жесткими санкциями США и ООН из-за разработки ракетной и атомной программы. Руководство в Пхеньяне в сентябре уже дважды проводило ракетные испытания.

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    Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

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    Начало - во времена позднего Ким Ир Сена

    Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 00:39

Туристический рай в Северной Корее: отдых под звук ракетных испытаний (14.10.2017)

Контекст

Комментарий: Для долговременного мира встречи Трампа и Ким Чен Ына недостаточно

Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла безрезультатно. Для возникновения доверия между Пхеньяном и Вашингтоном необходимо участие других стран АТР, считает Хао Гуй.  

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