Северная Корея отрицает поставки вооружений для ЧВК Вагнера

На 340-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 29 января (время московское).

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Северная Корея утверждает, что не снабжала Россию вооружениями. Тем самым КНДР отвергла заявления США о передаче Пхеньяном ракет российской частной военной компании "Вагнер".

Вашингтон 26 января объявил ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией и ввел санкции в отношении связанных с ней людей и компаний. При этом поставки оружия для ЧВК из Северной Кореи были названы нарушением резолюции Совбеза ООН. На фото, обнародованных американской разведкой, по заявлению Соединенных Штатов, изображено, как российские автомобили пересекают границу КНДР, загружают ракеты и возвращаются в Россию.

"Попытка очернить образ (Северной Кореи. - Ред.), сфабриковав несуществующую вещь, является серьезной провокацией, которую нельзя допустить и которая не может не вызвать реакции", - пригрозил в этой связи Квон Чон Гун, генеральный директор Департамента по делам США в КНДР.

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