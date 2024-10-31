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Сеул: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности

Алексей Волошинов
31 октября 2024 г.

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, имела самое большое время полета за весь период испытаний, сказал министр обороны Японии Гэн Накатани.

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Выпуск новостей в Южной Корее, в котором рассказывается о запуске ракеты КНДР
Выпуск новостей в Южной Корее, в котором рассказывается о запуске ракеты КНДРФото: JUNG YEON-JE/AFP

Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в направлении своих восточных вод. Об этом в четверг, 31 октября, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. В заявлении военных предполагается, что ракета была запущена из КНДР "под большим углом".

Японская береговая охрана подтвердила запуск ракеты из Северной Кореи и также предположила, что она, по всей вероятности, является баллистической. Министр обороны страны Гэн Накатани в разговоре с журналистами заявил, что у ракеты было "самое большое время полета" в истории КНДР и предположил, что "она может отличаться от обычных ракет".

Запуск ракеты из Северной Кореи осудил Белый дом

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Шон Саветт заявил о "решительном осуждении" Соединенными Штатами "испытания межконтинентальной баллистической ракеты" Северной Кореей. Он отметил, что произведенный запуск "является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

"Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призвать КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и начать серьезный диалог", - также говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Запуск ракеты произошел на фоне отправки солдат из Северной Кореи в Россию

Во вторник, 29 октября, пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что несколько тысяч солдат КНДР выдвинулись в направлении Курской области РФ, а небольшое их число уже находится там. По данным Пентагона, Россия может задействовать их в составе сухопутных войск против военных Вооруженных сил Украины.

До этого в Пентагоне оценили численность переброшенных сил в 10 000 человек. "Считаем, что Северная Корея отправила около 10 000 солдат для обучения на востоке России", - заявила в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Они, "вероятно, усилят российские войска вблизи Украины в ближайшие недели", привело ее слова агентство AFP.

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