Сеул и Токио потребовали от КНДР не запускать спутник

Планы КНДР по запуску спутника нарушают резолюцию ООН, которая запрещает Пхеньяну запускать ракеты, заявили власти Японии и Южной Кореи.

Правительства Японии и Южной Кореи потребовали от властей Северной Кореи отказаться от планов по запуску разведывательного спутника, сославшись на запрет ракетных испытаний со стороны ООН. Об этом сообщает агентство Reuters в понедельник, 29 мая.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что любой запуск северокорейской ракеты станет серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, осуждающей ядерную и ракетную деятельность КНДР. "Даже если это назовут спутником, его запуск с помощью баллистической ракеты будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной проблемой, угрожающей безопасности людей", - заявил Кисида.

"Наше правительство решительно предостерегает от совершения объявленных провокаций, угрожающих миру в регионе, призывает немедленно отказаться от плана незаконного пуска", - заявили в министерстве иностранных дел Южной Кореи. Сеул "решительно отреагирует на провокации" на основе тесного сотрудничества с США и Японией и взаимодействия с международным сообществом, добавили в ведомстве.

Японию привела в боевую готовность системы противоракетной обороны

В береговой охране Японии сообщили агентству AFP, что власти КНДР проинформировали их о том, что в период с 31 мая по 11 июня будет запущена ракета, которая, как ожидается, упадет в Желтое море .

Официальный Токио считает запуск спутника испытанием оружия. Япония привела в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и объявила, что собьет любой снаряд, угрожающий ее территории. Кроме того, премьер-министр Кисида поручил официальным лицам тесно координировать свои действия с США и Южной Кореей, указывает AFP.

На завершившейся 18 апреля встрече глав МИД стран-членов "Группы семи" (G7) в Японии участники призвали Северную Корею воздержаться от любых дальнейших испытаний ядерного оружия или баллистических ракет. Они пригрозили "быстрым, сплоченным и решительным международным ответом" на новые ракетные тесты КНДР.

Северная Корея планирует запустить в космос разведывательные спутники

Власти Северной Кореи 19 апреля объявили о завершении разработки своего первого спутника наблюдения Земли с военными целями и подготовке к испытаниям. Пхеньян заявил, что его цель - последовательный запуск нескольких таких спутников на разные орбиты в будущем, чтобы более эффективно противостоять "угрозам" со стороны США и Южной Кореи.

За несколько дней до этого КНДР провели очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты - вопреки запрету со стороны ООН.

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