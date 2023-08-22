Сеть Uniqlo расторгла договоры аренды своих магазинов в РФ

Японский бренд разорвал все контракты по аренде помещений, уволил персонал с 11 окладами и фактически ушел из РФ, рассказали участники рынка.

Японский ритейлер одежды Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России и фактически ушел из страны, сообщает во вторник, 22 августа, газета "Ведомости" со ссылкой на одного из партнеров компании и владельцев торговых центров.

Площади, освободившиеся после Uniqlo, уже заняли или занимают другие ритейлеры, рассказал собеседник издания. В Москве на месте Uniqlo в ТЦ "Атриум" и "Европолис" открылись магазины Lime. Помещения Uniqlo в "Афимолл-сити", "Европейском", "Форт Отрадное" и в здании на Новом Арбате арендует Gloria Jeans. Новые магазины открылись на месте Uniqlo в "Авиапарке" и в "Мегах" в Химках и Теплом Стане.

Uniqlo спустя год прекратила деятельность в России

Японская компания фактически завершила свою деятельность в России, сказала "Ведомостям" глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Uniqlo, по ее словам, разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

Опрошенные "Ведомостями" консультанты подтвердили, что Uniqlo год сохраняла зарплаты, штат и офис в России, но теперь прекратила какую-либо деятельность в этой стране. По словам одного из собеседников газеты, ликвидировать юрлицо Uniqlo не планирует, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес в России.

После начала российского вторжения в Украину Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в РФ. До войны под брендом Uniqlo в стране работали 50 магазинов, на конец января 2023 года их оставалось 27, но все они были временно закрыты. По итогам 2022 года Uniqlo получила больше 10 млрд рублей убытков из-за закрытых магазинов, аренду которых приходилось оплачивать, писал "Коммерсант".

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