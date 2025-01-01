Шесть аэропортов РФ закрывали во время атаки дронов ВСУ

Шесть российских аэропортов закрыли вечером 1 января "для обеспечения безопасности". Одновременно регионы РФ были атакованы украинскими дронами.

Шесть российских аэропортов закрыли вечером в среду, 1 января, из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения сегодня вечером введены в пяти аэропортах", - написал он в Telegram . По данным Кореняко, не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Калуги, Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. Спустя час он сообщил, что в Калуге ограничения сняты.

Позднее Кореняко заявил о введенных ограничениях в аэропорту Казани. Однако к утру 2 января аэропорты Казани, Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска возобновили работу.

Закрытие аэропортов на фоне атаки дронов

Чиновник не назвал точных причин временного закрытия аэропортов. Но Минобороны РФ в среду вечером сообщило об уничтожении украинских дронов над несколькими регионами Центральной России: Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской, Ростовской, Тульской и Орловской областями.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о сбитии над регионом пяти беспилотников. Об атаке дрона сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

10 российских аэропортов закрыты с начала войны

Уже почти три года после начала войны в Украине остаются закрытыми девять аэропортов в центральной и южной частях РФ: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону. Кроме того, закрыт аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму.