 Сергей Фургал отказался от услуг одного из адвокатов | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2020

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Россия

Сергей Фургал отказался от услуг одного из адвокатов

Борис Кожемякин, называвший себя адвокатом Фургала и делавший заявления от его имени, подтвердил, что больше не работает по этому делу. Ранее семья Фургала заявляла, что не знает, кто нанял Кожемякина.

Протесты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 25 июля 2020 года

Протесты в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, сообщает в понедельник, 3 августа, онлайн-издание "МБХ Медиа".

Сам Кожемякин подтвердил, что больше не работает по делу Фургала, добавив, что ему не известны ни причины, ни мотивы, по которым политик отказался от его услуг. Ранее, 17 июля, пресс-секретарь тогдашнего главы Хабаровского края Надежда Томченко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что ни в семье Сергея Фургала, ни в аппарате ЛДПР не знают, кто нанял адвоката Бориса Кожемякина. В том же интервью Томченко рассказала, что хабаровчане предложили "скинуться деньгами", чтобы нанять Фургалу хорошего адвоката.

Накануне этого интервью, 16 июля, Борис Кожемякин заявил, что Сергей Фургал благодарен жителям Хабаровского края за поддержку, но не одобряет массовых выступлений. Позже, 29 июля, Кожемякин, сообщил, что у его подзащитного нет претензий к администрации изолятора "Лефортова".

Фургалу тяжело дается изоляция в СИЗО

2 августа Фургала посетили в СИЗО "Лефортово" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович и член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Рассказывая об этой встрече на своей странице в соцсети Facebook, Литвинович указала, что Фургалу сложнее всего дается изоляция и отсутствие информации. Также она добавила, что он до сих пор не получил в СИЗО ни одного письма и ни одной телеграммы, хотя посылки приходят регулярно.

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у них есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Russland I Proteste I Sergey Furgal (DW/K. Gabov)

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Russland I Proteste I Sergey Furgal (picture-alliance/AP Photo/I. Volkov)

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования протестующих

    Одним из главных требований участников протестов в Хабаровске является освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена у них (в Москве. - Ред.)".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он хочет делать все так, как хочет он, и не слышит нас", - добавляет она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 02:19

Хабаровск требует вернуть Фургала обратно

Контекст

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Дела, заведеннные на действующих и бывших губернаторов в России, - не редкость. За последние пять лет таких случаев было немало, а обвинения были похожи. DW напоминает о самых громких процессах.  

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Почему протесты в Хабаровске не прекращаются  

Охота на Фургала. Песня о поправках к Конституции РФ. Басни из Кремля – "Заповедник", выпуск 132  

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