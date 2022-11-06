Сербы вышли из всех институтов власти Косово

Сербское меньшинство на севере Косово решило выйти из всех органов власти в знак протеста против требования Приштины о замене сербских автомобильных номеров на косовские. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил председатель партии "Сербский список" Горан Ракич после встречи сербских представителей в городе Звечан.

"Мы решили покинуть все политические институты, парламент, правительство и четыре муниципалитета на севере Косово, а также приостановить присутствие и работу сербов в органах правосудия и полиции на севере Косово", - сообщил Ракич журналистам. Он добавил, что это решение будет оставаться в силе, пока Приштина не отзовет требование об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов.

После этих слов Ракич объявил об уходе с поста министра по делам местного самоуправления правительства Косово. Затем об отставке сообщили сербские депутаты, судьи и главы муниципалитетов, а группа сербских полицейских символически сняла форму косовской полиции.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в свою очередь призвал сербов "не становиться жертвой политических манипуляций и геополитических игр". "Это не я против вас, это Белград против меня", - написал Курти в Facebook.

Конфликт Сербии и Косово

Конфликт между Сербией и Косово в очередной раз обострился в конце июля, когда Приштина решила ввести временные документы, которые должны получать при въезде граждане Сербии, а также перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки, выданные в Сербии проживающим на севере Косово сербам. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил до 1 сентября. Переговоры президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти при посредничестве ЕС в середине августа завершились безрезультатно.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Сербия стремится к вступлению в ЕС и в этой связи обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия.

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