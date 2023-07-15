Сербия спустя сутки впустила антивоенного активиста из РФ

Основатель антивоенного Российского демократического общества Петр Никитин провел в аэропорту Белграда более 24 часов, после чего его ему разрешили въезд в Сербию.

Власти Сербии спустя сутки после запрета на въезд впустили в страну антивоенного активиста и юриста из России Петра Никитина. Об этом сообщил сам Никитин газете The Moscow Times вечером в пятницу, 14 июля. "Меня отпустили! Сейчас будем праздновать", - приводит издание слова активиста, который был задержан сербской службой безопасности и провел в транзитной зоне аэропорта Белграда более 24 часов.

The Moscow Times пишет, что, по мнению независимых сербских и российских аналитиков, задержание Никитина, которое стало первым подобным случаем после иммиграции в Сербию тысяч россиян, настроенных против войны в Украине, дает плохой сигнал для Никитина и его единомышленников. Это признает и сам российский активист.

Никитин возвращался в Сербию из отпуска в Португалии

Петр Никитин, с 2016 года живущий в Сербии, рассказал 13 июля в Facebook, что ему отказали во въезде в эту страну по возвращении из недельного отпуска в Португалии. В документе, который опубликовал Никитин на своей странице, говорится о введении "меры защиты в виде высылки иностранца", то есть запрета на въезд в Сербию, согласно закону об иностранцах.

Петр Никитин провел более 24 часов в аэропорту Белграда Фото: privat

"Нет другого объяснения, кроме моей антивоенной деятельности в рамках Российского демократического общества", - написал Никитин, являющийся основателем этого объединения эмигрантов в Сербии, численность которого после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возросла до нескольких десятков тысяч человек.

У Никитина, помимо гражданства России, имеется подданство Нидерландов, а также постоянный вид на жительство в Сербии, который был получен на основании брака с гражданкой этой страны. Обе его дочери родились в Сербии и имеют сербские паспорта.

Никитин организовывал антивоенные акции протеста в Сербии

В Сербии Никитин многократно организовывал акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и других политических заключенных. После начала военного вторжения РФ в Украину он проводил митинги против действий российской армии. Эти акции были согласованы с сербскими властями, отмечает The Moscow Times.

Активист рассказал сербским СМИ, что, по его мнению, к его задержанию в белградском аэропорту причастна Москва. "Я понятия не имею, как я стал персоной нон грата. Единственное объяснение - это то, что это было сделано по приказу Путина, - сказал он. - Это иллюстрация того, насколько велико здесь влияние российского режима".

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