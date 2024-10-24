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Сербия отменила высылку россиянина с антивоенной позицией

Жан Рофе
24 октября 2024 г.

По данным телеканала N1, Антон Бобрышев, организовавший митинг за Навального, сможет остаться в Сербии. Ранее МВД страны предписало россиянину покинуть страну.

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Демонстрация у посольства РФ в Белграде, 16 февраля 2024 года
Демонстрация у посольства РФ в Белграде, 16 февраля 2024 годаФото: Darko Vojinovic/AP Photo/dpa/picture alliance

Министерство внутренних дел Сербии отменило собственное решение о высылке гражданина России Антона Бобрышева, ранее организовавшего митинг в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщил телеканал N1 в среду, 23 октября, со ссылкой на "Российское демократическое общество".

По словам представителя общественной организации, которая действует в Сербии, теперь Бобрышев "будет оставаться в стране на законных основаниях, пока не будет принято решение по его основной жалобе по отказу в проживании".

Бобрышев уже шесть лет не живет в РФ и имеет вид на жительство в Сербии, который получил за покупку недвижимости в стране. На прошлой неделе стало известно, что МВД не продлило россиянину ВНЖ и предписало покинуть Сербию до 19 октября. При этом суть претензий ведомство уточнять отказалось, обосновав отказ продлить ВНЖ тем, что Бобрышев не прошел "проверку безопасности".

Причиной для непродления ВНЖ мог стать митинг в поддержку Навального

В "Российском демократическом обществе" считают, что причиной для непродления ВНЖ мог стать именно митинг в поддержку Навального, который 4 июня 2023 года Бобрышев организовал в сербском городе Панчево, где он проживает.

Сам россиянин также охарактеризовал решение МВД о его высылке как политическое, "как и по другим делам против россиян, не поддерживающих президента Владимира Путина и агрессию против Украины".

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