Сепаратисты "ДНР" освободили 10 иностранных пленных

На 211-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 22 сентября (время московское).

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Не менее 1378 человек задержаны на антивоенных протестах в России, сообщает "ОВД-Инфо". Почти 550 человек были задержаны в Санкт-Петербурге, в целом задержания проводились в 38 городах, где проходили протесты против объявленной 21 сентября частичной мобилизации. По данным правозащитников, в Москве в нескольких отделах полиции задержанным пытаются вручать повестки в военкоматы. Также на задержанных составляют протоколы по статье о дискредитации армии РФ.

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Пророссийские сепаратисты из так называемой "ДНР" освободили десятерых удерживаемых ими иностранцев, в том числе пятерых подданных Великобритании, а также граждан США, Марокко, Швеции и Хорватии. Ранее сообщалось, что власти самопровозглашенной республики приговорили некоторых из них к смерти, обвинив в наемничестве. Видео с британцами Шоном Пиннером, Эйденом Аслином, а также гражданином Марокко Саадуном Брагимом было опубликовано в Twitter государственного информагентства Саудовской Аравии, куда освобожденных доставили из России. Позже освобождение пленных подтвердила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. "Россия должна прекратить безжалостную эксплуатацию военнопленных и задержанных гражданских в политических целях", - написала она в Twitter, поблагодарив за помощь президента Украины Владимира Зеленского и власти Саудовской Аравии.

Хроника событий 21 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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