Сенсационное ведро - в Германии нашли бронзовую ситулу

В Баварии представлены редкие археологические находки - результаты раскопок на месте уникального захоронения раннего железного века, обнаруженного осенью прошлого года на территории общины Ирльбах. Как говорится в сообщении ведомства по охране памятников района Штраубинг-Боген, опубликованном 17 июля, речь идет о могиле пятого века до нашей эры, относящейся к так называемой гальштатской культуре.

Что нашли археологи в Ирльбахе

Захоронение посреди поля нашел местный археолог-любитель Франц Радльбек (Franz Radlbeck) с помощью металлоискателя и сразу же сообщил об этом властям. Во время последовавших затем раскопок из-под земли в Ирльбахе были извлечены многочисленные богатые погребальные дары. Среди них - два этрусских таза и кувшин из бронзы, керамические сосуды, небольшое золотое кольцо, разные полированные камни и одна курьезная находка - окаменевший морской еж. Однако настоящей сенсацией баварские археологи называют бронзовую ситулу (лат. situla - ведро) - древний сосуд особой формы. Он богато украшен изображениями людей и животных - в том числе, сценами кулачного поединка и гонки на колесницах.

Ситулы из металла или терракоты были распространены среди некоторых древних культур Средиземного моря, использовались для проведения разного рода церемоний или смешивания жидкостей - например, вина. Как подчеркивают немецкие специалисты, найденные до сих пор в Европе ситулы можно пересчитать по пальцам. В Германии ситула раннего железного века обнаружена вообще впервые, став теперь самой северной такой археологической находкой в Европе.

Как этот артефакт попал сюда на территорию нынешней Баварии, идет ли речь, например, о могиле состоятельного человека, скончавшегося здесь во время путешествия, - на этот и другие вопросы ученые постараются ответить в ходе дальнейших исследований. По словам районного археолога д-ра Людвига Хусти (Dr. Ludwig Husty), которого цитирует газета Passauer Neue Presse, похороненный человек, очевидно, был очень важной и влиятельной персоной - "кем-то вроде князя или Марка Цукерберга своего времени". Могила, вероятно, находилась под высоким погребальным холмом в деревянной гробнице.

Ситулы из других мест в Европе. Фотографии

25-сантиметровая бронзовая ситула V века до нашей эры из австрийского Куфферна Фото: Erich Lessing/ akg-images/picture-alliance

Рисунок с изображениями, украшающими 24-сантиметровую ситулу из Ваче в Словении Фото: Ashmolean Museum, University of Oxford/Heritage Images/picture alliance

32-сантиметровая ситула из Чертозы (Болонья, Италия) Фото: Nimatallah/akg-images/picture alliance

Гальштатская археологическая культура железного века развивалась в Центральной Европе и на Балканах на протяжении примерно пяти столетий - в IX - IV веках до нашей эры. В Центральной Европе основными носителями были кельтские племена. Корни этой культуры уходят во второе тысячелетие до нашей эры. Главными регионами обнаружения таких ситул являются Северная Италия и Словения. Самая северная до недавних пор находка была сделана 1891 году в австрийском Куфферне.

Во время презентации своих первых выводов баварские археологии сообщили о начале реставрационных работ, после окончания которых ситула и другие погребальные дары будут переданы в один из местных музеев - вероятно, в Гойбоденский музей (Gäubodenmuseum Straubing) в Штраубинге.

Смотрите также: