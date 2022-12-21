Сенсация: "арийцем" оказалась темнокожая женщина

В 1934 году нацинал-социалисты приняли скелет, найденный в Бад-Дюрренберге, за останки белого блондина. Теперь выясняется, что это была темнокожая женщина.

В течение почти 100 лет археологи не могли разгадать тайну скелета, обнаруженного при раскопках в восточной части Германии в 1934 году. Считалось, что это останки мужчины. Нацисты, уже находившиеся тогда у власти, полагали, что обнаружили одного из "своих" предков - белокожего, голубоглазого, светловолосого "арийца", жившего 9000 лет тому назад.

Однако новые исследования показали, что они сильно ошибались. Захороненный скелет принадлежит не белому мужчине, а темнокожей женщине-шаманке, захороненной вместе с ребенком. "Редко можно так ошибиться в человеке, как в этот раз", - пишут Харальд Меллер (Harald Meller) и Кай Михель (Kai Michel) в их совместной книге "Шаман из Бад-Дюрренберга: путешествие в наше прошлое", вышедшей в этом году. В ней ученые объясняют, как им удалось из скелета извлечь секреты с помощью генетического анализа, магнитно-резонансной томографии и самых современных стоматологических исследований.

Историк Кай Мишель и археолог Харальд Меллер описывают историю шаманки в своей книге

Археологов интересовал не только пол и цвет кожи человека, но и его положение в обществе до его смерти. Была ли эта женщина могущественной шаманкой? И кто этот ребенок, похороненный рядом с ней?

Что такое шаманизм?

Шаманы - это "те, кто умеет находиться между жизнью и царством духов, к которому они находят доступ через транс", - пишут в своей книге Мишель и Меллер. Шаманы используют, например, барабаны или другие инструменты, танцы и иные средства, способные ввести в состояние транса.

Одни исследователи придерживаются мнения, что шаманизм существует только в определенных культурах Сибири, другие считают его широко распространенным явлением в истории, называя "первой религией человечества".

Женщина была шаманкой

Женщина, чьи останки были найдены в Бад-Дюрренберге, была причислена к шаманкам из-за ее погребального инвентаря: на похоронах она носила на голове оленьи рога, а, возможно, и целую голову оленя. Панцири трех болотных черепах, лежащие в ее могиле, вероятно использовались в ритуалах. В гробнице также были найдены многочисленные проколотые зубы животных.

Обследование шейного отдела позвоночника женщины показало, что кровоснабжение ствола головного мозга было ограничено. Ученые полагают, что у нее был нистагм ­- заболевание нервной системы, при котором происходят неконтролируемые колебательные движения одного или обоих глаз в различных плоскостях. Болезнь могла быть следствием ушиба головного мозга, инсульта, опухоли мозга, рассеянного склероза и других хронических нейродегенеративных заболеваний.

Шаманка была похоронена с чужим ребенком

Опасности заболевание не представляло: изменение положения головы приводило в норму и движение глаз. Но это могло выглядеть так, будто она находилась в трансе или была "одержима духами животных", пишут Меллер и Мишель. Она была влиятельным человеком. Инвентарь гробницы и современная новейшая экспертиза фактически подтверждают предположение, что она могла быть шаманкой.

Исследователи также получили новые сведения о ребенке, с которым она была захоронена: полное секвенирование генома женщины и частичная расшифровка генома ребенка показали, что речь в данном случае не идет о матери и сыне. Они могли быть родственниками, но не прямыми. Шаманку захоронили с чужим ребенком. Как пишут Меллер и Мишель, останки мальчика будут подвергнуты дальнейшим исследованиям, чтобы выяснить, как и почему он был захоронен в одной могиле с шаманкой.

По словам авторов книги, исследования останков шаманки доказали, что широко распространенный исторический взгляд, согласно которому женщины во всем уступали мужчинам, не занимали важных должностей и лишь заботились о собственных детях, безнадежно устарел. Как и постулаты о том, что люди, которые отличались от других физическими особенностями, были изгоями. И девять тысяч лет назад темнокожая женщина с особенностями здоровья, отличавшими ее от всех остальных в сообществе, могла стать влиятельным духовным или политическим лидером.

Останки шаманки можно увидеть в Государственном музее в Галле Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Нацистский кошмар

Однако все это было неприемлемо для национал-социалистов. И дело не в том, что у них не было современных археологических методов, как указывают Мишель и Меллер. Погребенный мальчик, например, вообще не упоминался или упоминался лишь вскользь в первых двух исследованиях. Вопрос о том, что это могла быть женщина, даже не рассматривался. Это предположение возникло лишь в 1957 году, когда нацисты уже давно не были у власти. Как иронично пишут в своей книге Харальд Меллер и Кай Мишель, "находка мечты нацистов" оказалась "кошмаром для каждого" из них.

Также в 2022 году выяснилось, что "самый старый баварец", которому 34 тысячи лет, тоже не был белым. Он жил на территории нынешней южной Германии во времена ледникового периода и был темнокожим. Археология, по словам Кая Михеля и Харальда Меллера, "может перевернуть нашу уверенность с ног на голову".

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