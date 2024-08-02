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Сенатора РФ задержали по подозрению в подготовке убийства

Роман Сулима
2 августа 2024 г.

Сотрудники прокуратуры задержали сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в подготовке убийства за вознаграждение.

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Сенатор РФ Дмитрий Савельев
Российский сенатор Дмитрий СавельевФото: Dmitry Dukhanin/Kommersant/Sipa USA/picture alliance

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев задержан по подозрению в подготовке убийства предпринимателя за вознаграждение, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. "В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело в отношении сенатора РФ Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу, 2 августа, в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным следствия, "руководствуясь личной неприязнью", Савельев намеревался организовать в Москве в августе 2023 года за вознаграждение в 100 тысяч долларов убийство своего делового партнера по фамилии Ионов, якобы растратившего деньги компании, которой они вместе управляли. В свою очередь знакомый сенатора по его поручению "попытался найти исполнителя убийства", о чем стало известно правоохранительным органам РФ.

"Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства", - заявила Петренко, добавив, что после получения информации об убийстве предпринимателя "Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение". По версии собеседников издания "Коммерсант", российский сенатор организовал преступление через посредников, а те привлекли "в роли киллера" бывшего сотрудника ФСИН. Однако тот, получив заказ, обратился в ФСБ и дальше действовал под контролем сотрудников спецслужбы.

Перед задержанием с сенатора сняли неприкосновенность, ему грозит пожизненное

Ранее в тот же день глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил о снятии неприкосновенности с Дмитрия Савельева. По информации агентства "Интерфакс", Совфед по обращению генерального прокурора дал согласие и на проведение с Савельевым следственных действий. В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что было выдано согласие на обыск и арест в отношении Савельева.

Сам Савельев в ходе заседания Совфеда назвал свое преследование необоснованным, а факты против него - "сфабрикованными", рассказал Тимченко агентству РБК.

Статья 105 УК РФ ("организация приготовления к убийству"), по которой собираются предъявить обвинение сенатору Савельеву, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Кто такой Савельев

55-летний сенатор Дмитрий Савельев - уроженец Нижнего Новгорода, был членом "Единой России", его членство в партии было приостановлено 2 февраля после задержания. Он заседал в Совете Федерации второй срок, с 2016 года. Его полномочия должны были истечь уже в следующем месяце. До назначения сенатором Савельев больше 15 лет был депутатом Госдумы, а в 1990-х годах работал в структурах "Лукойла". Как писал "Коммерсант", Савельев занимал также пост президента компании "Транснефть" по протекции тогдашнего премьер-министра РФ Сергея Кириенко.

Савельев несколько раз попадал в рейтинг 100 богатейших чиновников России по версии Forbes. В 2019 году журнал оценил доход его семьи в 188,5 млн рублей, а годом позже - уже в 329 млн рублей. В своей декларации об имуществе и доходах за 2020 год Савельев в том числе указал дом в Великобритании площадью 489 кв. метров.

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