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Сенатор осудила антисемитские оскорбления на матче в Берлине

Екатерина Венкина
9 ноября 2024 г.

Сенатор Берлина отреагировала на сообщения об антисемитских оскорблениях в адрес молодежной еврейской команды TuS Makkabi Berlin на матче в столице ФРГ,

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Логотип еврейского спортивного объединения Makkabi в Германии
Логотип еврейского спортивного объединения Makkabi в ГерманииФото: Fabian Strauch/dpa

Сенатор Берлина по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) отреагировала на сообщения об антисемитских оскорблениях и угрозах в адрес еврейской команды TuS Makkabi Berlin на матче в столице ФРГ и потребовала жестких последствий. Слова Шпрангер в субботу, 9 ноября, привело агентство dpa. 

"Совсем недавно произошли нападения на игроков берлинского спортивного клуба TuS Makkabi. Эти действия показывают, что антисемитское насилие и дискриминация не исчезли в и в нашем городе", - отметила она. По словам Шпангер, любой из нападающих должен ответить по всей строгости закона. 

"Подобные нападения также являются нападками на наше мирное сосуществование и на разнообразие, которые делают наш город таким сильным. Ненависть, подстрекательство и атаки на еврейских и израильских сограждан абсолютно неприемлемы", - указала она. 

"Мы делаем все возможное, чтобы еврейская жизнь в Берлине была и оставалась безопасной", - добавила сенатор. 

По информации dpa, на всех играх берлинского Makkabi в выходные будет присутствовать полиция. Правоохранительные органы и клуб находятся в тесном контакте и анализируют ситуацию с угрозами.

Инцидент во время матча в Берлине

Во время футбольного матча между молодежным еврейским спортивным клубом TuS Makkabi Berlin и берлинским клубом Schwarz-Weiß Neukölln, а также после встречи в столице ФРГ игроки соперников и зрители вечером 7 ноября, предположительно, напали на еврейскую команду,писала немецкая газета Der Tagesspiegel.

"Наших детей несколько раз оскорбляли и даже плевали в них - при этом судья не вмешивался и даже не обратил внимания", - написал Шломо Афанасьев, раввин и отец одного из подростков, в соцсети X. Он рассказал Der Tagesspiegel, что атмосфера на спортивной площадке в берлинском районе Нойкёльн была накалена.

По его словам, после игры его 13-летний сын был "совершенно ошарашен и потрясен". Сам раввин на игре не присутствовал. Мальчик рассказал, как один из соперников плюнул в игрока TuS Makkabi Berlin. Кроме того, соперники выкрикивали: "Свободу Палестине" и "Чертовы евреи", написала Der Tagesspiegel.

В групповом чате футбольной команды TuS Makkabi Berlin игроки утверждали, что их преследовали с палками и ножами несколько парней, предположительно, арабского происхождения.

"Обсуждаем, как действовать дальше"

Алон Мейер (Alon Meyer), глава Makkabi Deutschland, подтвердил произошедшее dpa. "Сейчас мы обсуждаем, как нам действовать дальше", - сказал он.

Представитель Schwarz-Weiß Neukölln в свою очередь заявил, что в ходе и особенно после матча происходили стычки. По его словам, в основном агрессия исходила из зрительской зоны.

У Schwarz-Weiß Neukölln есть четкий устав, который, в частности, исключает антисемитизм. Если кто-то из игроков был замешан в антисемитских высказываниях, то он вылетит из клуба, добавил его представитель.

Вскоре после произошедшего депутаты от партии "Союз-90"/"зеленые" Сузанна Калефельд (Susanna Kahlefeld) и Клара Шедлих (Klara Schedlich) заявили, что "шокированы антисемитскими нападениями и угрозами". Они призвали "прояснить и проработать инциденты во время и после матча". Они также потребовали от Сената и Берлинского футбольного союза сделать акцент на "поддержке клубов в борьбе с антисемитизмом". Их позицию разделил и Кристиан Роннебург (Kristian Ronneburg) от Левой партии.

Нападения на израильских болельщиков в Амстердаме

Большой резонанс ранее вызвали антисемитские атаки в Нидерландах. Вечером 7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом" в Амстердаме. Некоторые из атаковавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков в разных районах города. Полиция заявила о госпитализации пяти человек. У пострадавших - травмы от побоев и ножевые ранения. Свыше 60 человек были задержаны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для возвращения в страну израильских граждан. Он потребовал от нидерландских властей "быстрых и решительных действий" в отношении участников беспорядков для обеспечения безопасности граждан Израиля. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.

 

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