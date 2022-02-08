 Сенат США утвердил кандидатуру Эми Гутманн на пост посла в Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2022

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Мир

Сенат США утвердил кандидатуру Эми Гутманн на пост посла в Германии

За назначение действующего президента Пенсильванского университета Эми Гутманн послом в Берлин проголосовали 54 сенатора, 42 выступили против. Президент США Байден выдвинул ее кандидатуру в 2021 году.

Эми Гутманн в Сенате США

Эми Гутманн

Сенат США во вторник, 8 февраля, утвердил кандидатуру Эми Гутманн на пост посла Соединенных Штатов в Германии. По данным информагентств Reuters и dpa, за нее проголосовали 54 сенатора, 42 выступили против.

МИД Германии и посольство США в Берлине на момент публикации не прокомментировали эту информацию. Гутманн, с 2004 года занимающая пост президента Пенсильванского университета, станет первой женщиной в должности посла Соединенных Штатов в ФРГ. Президент США Джозеф Байден номинировал ее на этот пост еще летом 2021 года, однако республиканцы в Сенате на протяжении месяцев блокировали утверждение кандидатуры.

Прежний посол США в Германии, Ричард Гренелл, покинул этот пост в июне 2020 года после двух лет работы. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес официального Берлина, в политических кругах ФРГ его заявления нередко вызывали возмущение. После ухода Гренелла обязанности посла исполняла Робин Куинвилл.

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