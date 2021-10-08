Сенат США одобрил повышение лимита госдолга ради спасения от дефолта

Сенат Конгресса США одобрил в четверг, 7 октября, повышение лимита заимствований страны на 480 миллиардов долларов США. Это, по оценкам экспертов, позволит США избежать дефолта по государственным обязательствам и позволит покрыть расходы страны вплоть до 3 декабря. В Белом доме договоренность о повышении лимита уже назвали "передышкой в свете катастрофического дефолта", который угрожает стране.

Как ожидается, одобрение законопроекта в Палате представителей, которую контролируют демократы, не составит труда. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что готова отозвать конгрессменов из отпусков, чтобы принять документ в кратчайшие сроки, после чего законопроект должен быть подписан президентом.

Лимит госдолга США составит 28,9 триллиона долларов

В конце сентября Сенат уже голосовал о повышении лимита госдолга, но тогда его заблокировали республиканцы. Как сообщил в четверг Белый дом, президент США Джо Байден подпишет соответствующую инициативу после одобрения ее Палатой представителей Конгресса. И тогда лимит госдолга США будет оцениваться суммой в 28,9 триллиона долларов.

Если это решение не будет принято, то госслужащим придется либо уходить в принудительные отпуска, либо работать без зарплаты. В зависимости от продолжительности шатдауна некоторые госуслуги и платежи могут быть приостановлены. В США шатдауны - обычное явление, но администрация президента Джо Байдена намерена всеми силами предотвратить подобную ситуацию. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что сам факт наличия потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.

Смотрите также: