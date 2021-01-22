 Сенат США обсудит импичмент Трампу во второй неделе февраля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2021

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Мир

Сенат США обсудит импичмент Трампу во второй неделе февраля

Палата представителей США 25 января передаст Сенату обвинения в адрес экс-президента Дональда Трампа. Вторая - беспрецедентная - попытка импичмента связана с беспорядками в Вашингтоне 6 января.

Дональд Трамп на саммите G7 в Италии

Дональд Трамп

Сенат США приступит к слушаниям об импичменте теперь уже бывшему президенту страны Дональду Трампу во второй неделе февраля. Об этом сообщил в пятницу, 22 января, лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер. Ожидается, что Палата представителей 25 января передаст Сенату свои обвинения в адрес экс-главы Белого дома.

Палата представителей Соединенных Штатов 13 января второй раз проголосовала за импичмент Трампу. В верхней палате Конгресса для вынесения обвинительного вердикта необходимы 67 голосов из 100.

Противники бывшего главы государства считают, что Дональд Трамп несет личную ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, во время которых группа его сторонников ворвалась в здание Конгресса. Протестующие вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны, четыре участника беспорядков погибли. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.

На следующий день демократ Джозеф Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Инаугурация прошла 20 января.

Вторая попытка импичмента Трампу

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, процедура импичмента которому инициирована дважды. В первый раз Палата представителей начала ее в декабре 2019 года в связи с обвинениями в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Однако Сенат не поддержал эту инициативу.

Обвинения касались телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором глава Белого дома якобы призвал Киев начать расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов. Этот скандал получил название "Украинагейт".

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    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

  • Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

    Беспорядки в Капитолии в Вашингтоне 6 января

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    Автор: Павел Мыльников


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