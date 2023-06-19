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Сенат Австралии дал добро на референдум о правах аборигенов

Сергей Ромашенко
10 мин. назад

Нижняя палата парламента Австралии уже одобрила проведение референдума. Аборигены по итогам всенародного опроса могут получить в парламенте совещательный голос по вопросам, касающимся коренного населения.

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Голосование в автралийском Сенате
Фото: Lukas Coch/AAP Image via AP/picture alliance

СенатАвстралии открыл путь к проведению референдума о закреплении прав коренного населения в конституции страны. Аборигены должны также получить особое право голоса в парламенте. В поддержку проведения референдума в понедельник, 19 июня, проголосовали 52 сенаторов, 19 высказались против.

Всенародный опрос должен состояться еще в нынешнем году. Премьер-министр Австралии Энтони Олбаниз заявил, что у Австралии появился шанс войти в историю. Нижняя палата австралийского парламента уже одобрила проведение референдума. Конкретная дата проведения голосования еще не назначена.

Внесение поправок в конституцию Австралии

Ожидается, что референдум состоится в период между октябрем и декабрем 2023 года. Если большинство австралийцев поддержит вынесенные на голосование предложения, то в конституцию Австралии будут внесены изменения.

Аборигены в соответствии с поправками получат возможность создать в парламенте собственный консультативный комитет с особым правом голоса. Этот комитет будет консультировать парламентариев по вопросам коренного населения. Рекомендации комитета не будут обязательны к исполнению.

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