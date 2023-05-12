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КультураГермания

Семичасовой спектакль открыл фестиваль в Берлине

Вера Лунева
35 мин. назад

В Берлине в рамках открывшегося фестиваля Theatertreffen показывают семичасовой спектакль "Наследие" - драму о жизни ЛГБТ-сообщества Нью-Йорка.

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12 мая в Берлине стартует главный немецкий театральный фестиваль - Theatertreffen. Спектакль-открытие - постановка "Наследие" немецкого режиссера Филиппа Штёльцля (Philipp Stölzl). Это интерпретация знаменитого романа британского писателя Эдварда Форстера "Говардс-Энд" ("Howards End"), вышедшего в 1910 году. Постановка Баварского государственного театра (идет в здании Residenztheater), премьера которой прошла в начале прошлого года, впечатляет, помимо прочего, своей длительностью: зрителям придется провести в зале семь часов. 

На вопрос берлинской прессы, почему фестиваль открывается именно этой постановкой, одна из его руководительниц, Каролин Хохляйхтер (Carolin Hochleichter), подчеркнула, что "это театр, и мы начинаем не с полуторачасовой легкой закуски, а с семичасового марафона". Она отмечает, что спектакль построен так, "что зритель словно смотрит весь сериал целиком за один раз". 

В романе Форстера речь идет о столкновении миров двух разных семей: прогрессивных сестер Шлегель и трезвомыслящих консерваторов - братьев Уилкокс. В то время как три сестры - Маргарет, Хелен и Тибби - живут среди богемы, художников и литераторов, и были научены своим отцом-немцем мыслить без предрассудков, братья Уилкокс показаны как консервативные викторианские буржуа, без художественных или философских наклонностей, посвятившие себя коммерции. Драматург Мэттью Лопес перенес действие романа в Нью-Йорк 1980-х - в спектакле показаны устои и стиль жизни ЛГБТ-сообщества тех лет. 

Драмтеатр из Бохума (Schauspielhaus Bochum) представит 25 и 26 мая постановку пьесы Максима Горького "Дети солнца". Темы одиночества и отчуждения накануне революции в России 1905 года оказались интересны и современному европейскому зрителю.

Театральный фестиваль Theatertreffen в Берлине, который в этом сезоне проходит с 12 по 28 мая, ежегодно приглашает для участия 10 выдающихся (по мнению авторитетного жюри) спектаклей из Германии, Австрии и Швейцарии. Кроме того, в программе форума - новые постановки, инсталляции, дискуссии, выставки и многое другое.

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