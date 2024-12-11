Семи участникам беспорядков в Махачкале вынесены приговоры

Семь жителей Дагестана признаны виновными в беспорядках "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля".

Александровский районный суд Ставропольского края приговорил участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет в колонии общего режима. Об этом решении сообщила в среду, 11 декабря, региональная прокуратура.

Суд признал семерых жителей Дагестана виновными по статьям УК РФ о массовых беспорядках и погромах, а также небезопасном поведении на объекте транспортной инфраструктуры. Кроме того, один из подсудимых признан виновным в применении насилия против полицейских.

"Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - сообщила прокуратура. Там же отмечается, что погромщики нанесли аэропорту ущерб на 24 млн рублей и ранили 23 представителей власти.

Погром в Махачкале

Вечером 29 октября 2023 года в международный аэропорт Махачкалы перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива ворвались несколько сотен человек. Они на несколько часов захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев. Участники беспорядков выламывали двери, блокировали выезжающие с территории авиаузла автомобили, самовольно проверяли паспорта у находившихся там людей и пытались прорваться в прилетевший самолет.

В ночь на 30 октября в город прибыл спецназ Росгвардии. После беспорядков были задержаны 60 человек. В результате произошедшего, по данным министерства здравоохранения Дагестана, пострадали 20 человек, в том числе девять полицейских.

Дагестанские власти, представители мусульманских и иудейских конфессий в России, а также ряд государств осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на западные спецслужбы. Управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.