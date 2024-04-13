Семьи немецких дипломатов покидают Тегеран

Министерство иностранных дел ФРГ призвало граждан Германии покинуть Иран. Несколько сот человек внесены в список на эвакуацию.

В связи с угрозой военной эскалации между Ираном и Израилем члены семей сотрудников посольства Германии уезжают из Тегерана. Кроме того, посольства Германии в Тегеране и Тель-Авиве принимают дополнительные меры безопасности, сообщил в субботу, 13 апреля, представитель министерства иностранных дел Германии в ответ на запрос информационного агентства dpa.

Представитель МИД указал также, что точное число граждан ФРГ, которые проживают в Иране и хотят выехать из страны, остается неизвестным, так как немцы, проживающие за рубежом, не обязаны регистрироваться в консульствах. По предварительным данным, речь идет о трехзначном числе, желающих покинуть страну. Они занесены в список на эвакуацию. Возможно расширение этого списка за счет лиц, имеющих двойное гражданство Германии и Ирана.

12 апреля министерство иностранных дел ФРГ призвало граждан Германии покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну в связи с быстрым ухудшением обстановки в регионе. "Нельзя исключать, что эскалация может также затронуть воздушные, наземные и морские транспортные пути с соответствующими возможными ограничениями на въезд и выезд из Ирана", - подчеркнули в МИД ФРГ.

Атака Ирана ожидается в ближайшие дни

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

По информации немецкого издания Bild, рассматривается два основных варианта нападения Ирана: целенаправленный удар по конкретной цели в Израиле или за его пределами либо широкомасштабные ракетные обстрелы израильской территории.

Тегеран намерен отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля "больше не находится в безопасности". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.