"Семерка" призвала президента Туниса срочно назначить премьера

Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) призвали президента Туниса Каиса Саида "срочно" назначить нового главу правительства страны, где с конца июля продолжается политический кризис. Кроме того, Ассамблея народных представителей - однопалатный парламент Туниса - должен незамедлительно возобновить свою работу. Об этом говорится в совместном заявлении послов G7 в этой стране, обнародованном в понедельник, 6 сентября.
"Мы призываем к скорейшему возвращению к конституционному порядку, в котором важную роль играет избранный парламент", - подчеркнули дипломаты.
В группу G7 входят Германия, Канада, США, Франция, Италия, Япония и Великобритания.
Конституционный кризис в Тунисе
Роспуск Саидом правительства и приостановка работы парламента в конце июля ввергли Тунис в конституционный кризис. Во вторник, 24 августа, глава государства отложил дату возобновления деятельности Ассамблеи народных представителей на неопределенный срок, "до принятия последующих решений". До этого он также отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши, снял с депутатов иммунитет и пригрозил в случае сопротивления задействовать вооруженные силы.
Занимавший пост председателя парламента, лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши расценил действия президента как "переворот, направленный против революции и конституции". Как уточнило агентство AFP, Каис Саид до сих пор не выбрал нового руководителя кабинета министров и не представил план действий, как того требовали несколько партий и организаций гражданского общества.
Протесты на улицах крупных городов
Ранее, 25 июля, тысячи протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в провалах в борьбе с пандемией. Подобные выступления прошли в столице страны - Тунисе, - а также в Гафсе, Кайруане, Монастире, Сусе и Таузаре.
На этом фоне Каис Саид уволил несколько высокопоставленных сотрудников правительства. В то же время целый ряд противников и критиков президента были задержаны или помещены под домашний арест.
Тунис и результаты "арабской весны"
Десять лет назад, 14 января 2011 года, в Тунисе был свергнут президент Бен Али. Это стало первым осязаемым результатом "арабской весны"- волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.
Смотрите также:
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Автопортрет художника с сыном
Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Без клише
Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Что нас объединяет
Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Дома в Соуэто
Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Гиены и люди
Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
На такси с обезьяной
Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Следы колониализма
Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
Киноиндустрия в Нигерии
Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
В фокусе - индивидуальность
Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.
-
Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго
После геноцида
В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".
Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь