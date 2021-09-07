"Семерка" призвала президента Туниса срочно назначить премьера

Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) призвали президента Туниса Каиса Саида "срочно" назначить нового главу правительства страны, где с конца июля продолжается политический кризис. Кроме того, Ассамблея народных представителей - однопалатный парламент Туниса - должен незамедлительно возобновить свою работу. Об этом говорится в совместном заявлении послов G7 в этой стране, обнародованном в понедельник, 6 сентября.

"Мы призываем к скорейшему возвращению к конституционному порядку, в котором важную роль играет избранный парламент", - подчеркнули дипломаты.

В группу G7 входят Германия, Канада, США, Франция, Италия, Япония и Великобритания.

Конституционный кризис в Тунисе

Роспуск Саидом правительства и приостановка работы парламента в конце июля ввергли Тунис в конституционный кризис. Во вторник, 24 августа, глава государства отложил дату возобновления деятельности Ассамблеи народных представителей на неопределенный срок, "до принятия последующих решений". До этого он также отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши, снял с депутатов иммунитет и пригрозил в случае сопротивления задействовать вооруженные силы.

Занимавший пост председателя парламента, лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши расценил действия президента как "переворот, направленный против революции и конституции". Как уточнило агентство AFP, Каис Саид до сих пор не выбрал нового руководителя кабинета министров и не представил план действий, как того требовали несколько партий и организаций гражданского общества.

Протесты на улицах крупных городов

Ранее, 25 июля, тысячи протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в провалах в борьбе с пандемией. Подобные выступления прошли в столице страны - Тунисе, - а также в Гафсе, Кайруане, Монастире, Сусе и Таузаре.

На этом фоне Каис Саид уволил несколько высокопоставленных сотрудников правительства. В то же время целый ряд противников и критиков президента были задержаны или помещены под домашний арест.

Тунис и результаты "арабской весны"

Десять лет назад, 14 января 2011 года, в Тунисе был свергнут президент Бен Али. Это стало первым осязаемым результатом "арабской весны"- волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах.

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