 Семен Слепаков и Oxxxymiron выступили против войны России с Украиной (25.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.02.2022

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Семен Слепаков и Oxxxymiron выступили против войны России с Украиной (25.02.2022)

Все больше российских знаменитостей высказывается против войны с Украиной. Военный конфликт длится уже второй день.

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