Сельское хозяйство в Украине: заминированные поля, уничтоженная техника (25.04.2022)

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Рассказываем историю украинского фермера. Из-за войны его бизнес разрушен, на участках лежат неразорвавшиеся боеприпасы.
Только за первый квартал текущего года экономика Украины сократилась на 16 процентов, сообщило профильное министерство. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за войны не работает 30-50% экономики страны.
Как отражаются на экономике Украины ограничения, введенные Беларусью? Нашлась ли замена белорусскому бензину? Какие авиакомпании летают вместо "Белавиа" над Украиной? И что с украинским шоколадом?
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 14 марта.
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