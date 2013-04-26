 Сельское хозяйство в Украине: заминированные поля, уничтоженная техника (25.04.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.04.2022

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Сельское хозяйство в Украине: заминированные поля, уничтоженная техника (25.04.2022)

Рассказываем историю украинского фермера. Из-за войны его бизнес разрушен, на участках лежат неразорвавшиеся боеприпасы.

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