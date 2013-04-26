Сельское хозяйство в Украине: заминированные поля, уничтоженная техника (25.04.2022)

В 2022 году Украина ожидает из-за войны падения ВВП на 40 процентов

Только за первый квартал текущего года экономика Украины сократилась на 16 процентов, сообщило профильное министерство. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что из-за войны не работает 30-50% экономики страны.