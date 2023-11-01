Сектор Газа покинула первая группа иностранных граждан

Первая группа людей покинула сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. В общей сложности запланирован выезд около 500 иностранцев.

Первая группа иностранных граждан покинула сектор Газа, выехав в Египет. В среду, 1 ноября, пограничный переход Рафах пересекла большая группа людей, сообщает агентство AFP со ссылкой на своего корреспондента. Данный КПП был открыт для иностранных граждан впервые после нападения на Израиль террористической группировки ХАМАС 7 октября.

В общей сложности запланирован выезд более чем 500 иностранцев и палестинцев с двойным гражданством, сообщил агентству dpa генеральный секретарь Египетского Красного Полумесяца Раед Абдель Насер. Среди них нет заложников, которых ХАМАС захватил в Израиле 7 октября, указывается далее. Официального подтверждения возможного открытия границы для выезда мирных граждан пока не поступало. Отсутствует и информация о продолжительности возможного открытия границы.

По данным CNN, около 80 машин скорой помощи из Египта прибыли к КПП Рафах на границе с сектором Газа. Впервые с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС они заберут раненых палестинцев на лечение в египетские больницы.

Египет согласился пропустить иностранцев через КПП Рафах

Ранее власти Египта объявили о предстоящем частичном открытии единственного не контролируемого Израилем перехода на границе сектора Газа. Они предполагают пропустить через него около 90 тяжелораненых палестинцев и 400 человек с иностранными паспортами. На прошлой неделе через Рафах в сектор Газа въехали грузовики с гуманитарной помощью, в частности продовольствием и медикаментами.

Накануне представитель Госдепартамента США заявил, что в вопросе выезда американцев из сектора Газа достигнут "очень хороший прогресс". США и другие страны на протяжении нескольких недель добиваются возможности безопасного выезда из сектора Газа иностранных граждан и палестинцев, имеющих двойное гражданство. Как отмечает AFP со ссылкой на данные иностранных государств, в секторе газа находятся граждане 44 стран, которые работают в 28 организациях.

После масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября израильские власти закрыли границы с сектором Газа. Пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом также закрыт. Тем самым прибрежная полоса с населением 2,4 млн человек была полностью блокирована и находиcy под постоянными обстрелами Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, жертвами которой стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже более 8500 человек.

Смотрите также: