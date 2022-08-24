На 183-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 25 августа (время московское).

++05.00++

США пока не приняли окончательное решение о поставках истребителей Украине, сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол. В интервью журналистам он указал, что пока США сосредоточены на том, чтобы "украинцы могли применять самолеты, которые у них есть сейчас, для оказания влияния на ход текущего конфликта".

Секретарь СНБО призвал украинцев готовиться к затяжной войне

++04.05++

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что украинцам стоит подготовиться к затяжной войне. "Если кто-то считает, что мы прошли какой-то рубикон и в дальнейшем будет "как по маслу" - такого не будет, к большому сожалению. У нас будет большая война, должны приложить много усилий, чтобы победа была за нами", - заявил Данилов в интервью "Радио "Свобода".

++03.15++

Тысячи людей в Германии вышли в среду на демонстрации против войны России в Украине. В Берлине демонстранты с украинскими флагами прошли маршем от площади Брайтшайдплац до Бранденбургских ворот. По данным полиции, в акции приняли участие около 3500 человек. "С одной стороны, сегодня день великого ужаса - прошло полгода с тех пор, как Россия атаковала всю Украину. Но в то же время это и день великой свободы, независимости, за которую стоит и борется Украина", - заявила Влада Воробьева, представительница объединения украинских активистов в Германии Vitsche. Похожие мероприятия прошли и в других немецких городах.

++02.20++

Жители временно оккупированных районов Херсонской области препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендуму по присоединению к России, который запланирован на 11 сентября. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ группы "Юг" на своей странице в социальной сети Facebook. "Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для пропаганды", - указывается в сообщении.

Российского посла вызвали в МИД Чехии

++01.20++

Правительство Швейцарии объявило о намерении добиться сокращения потребления газа, сообщают швейцарские СМИ. Согласно решению правительства, потребление газа должно быть снижено на 15% в период с октября по март по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

++00.23++

Фото: Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/picture alliance

Посла РФ в Праге Александра Змеевского вызвали в чешский МИД после слов российского постпреда в ООН Василия Небензи, который назвал "поддержкой и пропагандой терактов" высказывания главы Минобороны Чехии Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной. "Если Россия хочет говорить о терроризме, она должна подмести свой собственный порог", - заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

++00.05++

Число погибших после удара войск РФ по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине возросло до 22, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Изначально сообщалось о не менее 15 погибших и 50 раненых.

Хроника событий 24 августа 14.00 - 23.59

Хроника событий 24 августа 00.00 - 13.59

Смотрите также: