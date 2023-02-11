  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Женщина с украинским флагом на российском танке в Киеве
В Киеве назвали условие полной победы УкраиныФото: Natacha Pisarenko/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Секретарь СНБО: Настоящей победой Украины станет распад РФ

Ольга Лебедева
15 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 февраля.

https://p.dw.com/p/4NMVi

На 353-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 11 февраля (время московское).

++14.10++

Настоящей победой Украины станет распад РФ и "исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики", считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и неофашистской идеологией не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру. Гарантии безопасности - десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий, денуклеаризация и депутинизация населения", - написал Данилов в гостевой статье в "Украинской правде". Он призвал приучать весь мир "к мнению, что Россия не должна сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует".

Хроника событий 11 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Украина получит боевые самолеты?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

Россия без нефтедолларов: ждать ли краха путинской экономики в 2023 году?

После вторжения России в Украину и на фоне введенных Западом санкций многие экономисты предвещали быстрый крах российской экономики. Но катастрофы не случилось. Кремль и дальше может позволить себе финансировать войну в Украине. Но сколько еще протянет экономика РФ? Как затяжная война повлияет на курс рубля и доходы россиян в 2023 году? И как Европа проживет без российских энергоносителей?
Политика22 ч. назад45:00 мин.
external

"Хотел насиловать целую ночь": как украинские женщины живут после изнасилования военными РФ (07.02.23)

"Хотел насиловать целую ночь": как украинские женщины живут после изнасилования военными РФ (07.02.23)

По официальным данным, в Украине задокументировано более 150 фактов сексуального насилия со стороны российских военных. Но многие пострадавшие не рассказывают об изнасилованиях. Виктория из Берестянки Киевской области - одна из немногих женщин, которые решились публично рассказать о пережитых ею надругательствах.
Общество7 февраля 2023 г.10:11 мин.

Статья Андрея Данилова

Материал "Украинской правды"
www.pravda.com.ua
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Женщина с украинским флагом на российском танке в Киеве

Секретарь СНБО: Настоящей победой Украины станет распад РФ

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Белорусский музыкант Лявон Вольский (VOLSKI)

Музыканты о запретах в Беларуси: Певице Шер будет приятно

Музыканты о запретах в Беларуси: Певице Шер будет приятно

Политика7 ч. назад
Карикатура - символы доллара и евро "держатся за руки" и "улыбаются", "стоя на голове" у монеты в один рубль

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Рублевое горе, или Доллар и евро наступают!

Экономика и бизнес20 ч. назад
Для повторных выборов в Берлине были напечатаны избирательные бюллетени

Как Берлин готовится к проведению повторных выборов

Как Берлин готовится к проведению повторных выборов

Политика8 ч. назад
Александр Лукашенко

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Зачем Лукашенко комиссия по возвращению белорусов

Правосудие и закон14 ч. назад
Значок на лацкане пижака: флаги ФРГ и РФ

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Закат России как торгового партнера Германии: цифры и факты

Экономика и бизнес16 ч. назад
Овсянникова в Париже

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

Литература17 ч. назад
На главную страницу