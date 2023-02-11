Секретарь СНБО: Настоящей победой Украины станет распад РФ

На 353-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями субботы, 11 февраля (время московское).

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Настоящей победой Украины станет распад РФ и "исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики", считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и неофашистской идеологией не смогла сдать цивилизационный экзамен, оставшись территорией сплошного насилия и зла, угрозой Украине и миру. Гарантии безопасности - десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий, денуклеаризация и депутинизация населения", - написал Данилов в гостевой статье в "Украинской правде" . Он призвал приучать весь мир "к мнению, что Россия не должна сохраниться в тех пределах и в том состоянии, в котором она сейчас существует".

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