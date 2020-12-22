109-летняя немка пережила "испанку", две мировые войны и ковид

"Да, я чувствую себя лучше, чем год назад", - говорит Мина Хен, которая в середине февраля отметила свое 109-летие. В прошлом году из-за жестких коронавирусных ограничений она смогла увидеть своих близких только на безопасном расстоянии. Это "разъединение" с семьей далось Мине очень тяжело.
Мечты о доме
В нынешнем году день рождения праздновали в кафе. Дочь, внуки и правнуки смогли поздравить Мину в уютной атмосфере. В свои 109 лет Нина не изменила старым привычкам. Выход в кафе для нее - исключение: "Я бы лучше осталась дома, там можно пить столько кофе, сколько захочется". Снова оказаться дома - ее самое заветное желание. До 105 лет она проживала в своей квартире и справлялась со всеми домашними делами самостоятельно. Дочь навещала ее регулярно и приносила горячую еду.
На праздновании своего 109-летия в кафе Мину ждал торт в виде сердца
Сегодня Мина живет в доме престарелых. "А что бы вы делали сейчас дома?" - спросили 109-летнюю именниницу корреспонденты информационного агенства dpa. "Ничего. Леньтяйничала бы", - ответила женщина. Она привыкла к самостоятельности, и этого ей сейчас не хватает больше всего. "Дома я могла, например, сама контролировать отопление", - говорит Мина.
Корона на Рождество
В доме для престарелых Мину обожают. Когда под Рождество женщина заболела коронавирусом, врачи и персонал сильно перепугались за жизнь их самой пожилой обитательницы. Две недели женщина провела на карантине. У нее была высокая температура, боли в мышцах, отсутствовал аппетит. Чтобы Мина не упала духом, врачи разрешили ее внуку приходить каждый день и кормить бабушку.
В кафе Мина Хен ходить не любит. Но ради встречи с семьей и празднования своего 109-летия она сделала исключение
На счастье близких Мина, пережившая эпидемию "испанского гриппа" и две мировые войны, смогла преодолеть и коронавирусную инфекцию. Персонал ласково называет Мину "наша королева". Когда ее просят поделиться секретом долголетия, Мина пожимает плечами и говорит, что никаких секретов у нее нет. "Когда все хорошо, то и жизнь прекрасна", - говорит женщина.
Корреспондент задал ей довольно бестактный вопрос: как долго она хотела бы еще прожить? "Постепенно я приближаюсь к концу", - ответила женщина. Но, услышав про 119-летнюю женщину в Японии, Мина сказала, что вполне еще может осилить и такой рубеж. В любом случае она уже договорилась о встрече с корреспондентом на свой следующий день рождения. "Умирать мне совсем не хочется, но когда-то придется", - с улыбкой сказала на прощание Мина.
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Автор: Инга Ваннер