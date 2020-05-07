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Здание сейма - нижней палаты парламента Польши в Варшаве
Фото: Forum Jan Morek/dpa/picture-alliance

Сейм Республики Польша

Публикации по теме

Нижняя палата польского парламента.

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Контекст

Дональд Туск во время встречи с избирателями, 25 апреля 2023 года

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Предвыборная кампания в Польше идет не всегда чисто. Лидер либеральной оппозции Дональд Туск часто попадает под удар.
Политика30 апреля 2023 г.
Солдаты бундесвера в Литве в рамках миссии НАТО

Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы

Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы

Интервью DW о новой стратегии безопасности Вильнюса и том, когда Литва откроет границу для белорусов.
Политика28 апреля 2022 г.
Парламент Польши

Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании

Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании

По мнению экспертов, главной жертвой одобренного в Польше закона может стать телекомпания TVN, принадлежащая Discovery.
Политика12 августа 2021 г.
Участники протеста против изменений в закон о СМИ

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?

Власти хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.
Политика11 августа 2021 г.
На избирательном участке в Варшаве (фото из архива)

Станет ли новым президентом Польши кандидат от оппозиции?

Станет ли новым президентом Польши кандидат от оппозиции?

28 июня в Польше проходят президентские выборы. Анджей Дуда и Рафал Тшасковский имеют равные шансы на победу.
Политика28 июня 2020 г.
Здание парламента Польши

Полякам разрешили голосовать на выборах президента по почте

Полякам разрешили голосовать на выборах президента по почте

Дата первого тура голосования до сих пор не определена.
Политика7 мая 2020 г.
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