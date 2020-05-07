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Фото: Forum Jan Morek/dpa/picture-alliance
Сейм Республики Польша
Публикации по теме
Нижняя палата польского парламента.
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Контекст
Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?
Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?
Предвыборная кампания в Польше идет не всегда чисто. Лидер либеральной оппозции Дональд Туск часто попадает под удар.
Политика
30.04.2023
30 апреля 2023 г.
Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы
Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы
Интервью DW о новой стратегии безопасности Вильнюса и том, когда Литва откроет границу для белорусов.
Политика
28.04.2022
28 апреля 2022 г.
Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании
Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании
По мнению экспертов, главной жертвой одобренного в Польше закона может стать телекомпания TVN, принадлежащая Discovery.
Политика
12.08.2021
12 августа 2021 г.
Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?
Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?
Власти хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.
Политика
11.08.2021
11 августа 2021 г.
Станет ли новым президентом Польши кандидат от оппозиции?
Станет ли новым президентом Польши кандидат от оппозиции?
28 июня в Польше проходят президентские выборы. Анджей Дуда и Рафал Тшасковский имеют равные шансы на победу.
Политика
28.06.2020
28 июня 2020 г.
Полякам разрешили голосовать на выборах президента по почте
Полякам разрешили голосовать на выборах президента по почте
Дата первого тура голосования до сих пор не определена.
Политика
07.05.2020
7 мая 2020 г.
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