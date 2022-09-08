Сейм утвердил независимость Латвийской православной церкви

Поправки к закону о Латвийской православной церкви делают ее независимой от Московского патриархата и отвечают интересам национальной безопасности, отметили в Сейме.

Однопалатный парламент Латвии - Сейм в четверг, 8 сентября, одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), утверждающие ее независимость от любой церковной власти за пределами республики. До утверждения поправок ЛПЦ действовала при Московском патриархате.

Решение о независимом статусе церкви отвечает интересам латвийского православия, всего общества и национальной безопасности, отметили в Сейме. Изменения не затрагивают канонические вопросы и не мешают церковному вероучению, подчеркивалось в аннотации к законопроекту. До 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками.

Предложение президента Латвии Левитса

Инициативу в законодательный орган власти направил президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, нововведения позволят восстановить исторический статус ЛПЦ.

Русская православная церковь уже осудила самостоятельное провозглашение автокефалии Латвийской православной церкви, сообщило агентство ТАСС.

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