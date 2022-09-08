  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Рига, столица Латвии
Рига (фото из архива)Фото: Nicole Meißner/DW
РелигияЛатвия

Сейм утвердил независимость Латвийской православной церкви

Павел Мыльников
21 мин. назад

Поправки к закону о Латвийской православной церкви делают ее независимой от Московского патриархата и отвечают интересам национальной безопасности, отметили в Сейме.

https://www.dw.com/ru/sejm-latvii-utverdil-nezavisimost-latvijskoj-pravoslavnoj-cerkvi/a-63062284

Однопалатный парламент Латвии - Сейм в четверг, 8 сентября, одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), утверждающие ее независимость от любой церковной власти за пределами республики. До утверждения поправок ЛПЦ действовала при Московском патриархате.

Решение о независимом статусе церкви отвечает интересам латвийского православия, всего общества и национальной безопасности, отметили в Сейме. Изменения не затрагивают канонические вопросы и не мешают церковному вероучению, подчеркивалось в аннотации к законопроекту. До 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками.

Предложение президента Латвии Левитса

Инициативу в законодательный орган власти направил президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, нововведения позволят восстановить исторический статус ЛПЦ.

Русская православная церковь уже осудила самостоятельное провозглашение автокефалии Латвийской православной церкви, сообщило агентство ТАСС.

Смотрите также:

У кого в Латвии заберут ВНЖ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Улица Пушкина в Риге

"Путин втаптывает память в грязь". Почему в Латвии сносят памятники и меняют названия улиц

"Путин втаптывает память в грязь". Почему в Латвии сносят памятники и меняют названия улиц

В Риге снесли советский памятник воинам-освободителям и готовятся к переименованию улицы Пушкина. На очереди снос еще почти 70 монументов. С чем это связано?
Общество
3 сентября 2022 г.
Фотографии из музея оккупации Латвии, на которых запечатлены жертвы депортации марта 1949 года

70 лет операции "Прибой" - массовой депортации из стран Балтии

70 лет операции "Прибой" - массовой депортации из стран Балтии

25 марта 1949 года власти СССР начали секретную операцию по депортации в Сибирь жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Последствия тех трагических событий до сих пор ощущаются в этих странах.
Политика
25 марта 2019 г.
external

Как страны Балтии вносят свой вклад в поддержание мира в Европе (07.06.2022)

Как страны Балтии вносят свой вклад в поддержание мира в Европе (07.06.2022)

Отправка гуманитарных конвоев, внедорожников, микроавтобусов, фургонов и сбор средств для армии Украины. "Если войну не остановить там, она быстро придет и к нам", - уверены жители Латвии и Литвы.
Общество
7 июня 2022 г.
03:09 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинская военная техника в Харьковской области

Telegram-каналы: Украинская армия вошла в Балаклею

Конфликты
38 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу подкаст

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Политика
3 ч. назад
60:24 мин.
Россия

Беларусь

Александр Лукашенко

Лукашенко будет крышевать благотворительность в Беларуси?

Лукашенко будет крышевать благотворительность в Беларуси?

Общество
4 ч. назад
Беларусь

Украина

Демонстрация украинцев у Рейхстага

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Правосудие и закон
6 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Ветропарк рядом с электростанцией на буром угле Neurath на западе Германии

Где немцы берут электричество в условиях энергокризиса?

Где немцы берут электричество в условиях энергокризиса?

Экономика и бизнес
7 сентября 2022 г.
Германия
На главную страницу