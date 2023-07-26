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Шеф-редактор "Sputnik Литва" уехал в РФ после уплаты штрафа

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Глава прокремлевского ресурса Марат Касем в начале января был задержан в Латвии по подозрению в шпионаже и нарушении санкций ЕС. В апреле Касема освободили под подписку о невыезде, в июне он уплатил штраф.

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Рига
РигаФото: Nicole Meißner/DW

Шеф-редактор прокремлевского агентства "Sputnik Литва" Марат Касем, задержанный в Латвии в начале текущего года по подозрению в шпионаже и нарушении санкций ЕС, уехал в Россию после уплаты штрафа. "Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 26 июля.

В начале января стало известно о задержании Касема сотрудниками Службы государственной безопасности Латвии(СГБ). Его обвинили в шпионаже и предоставлении хозяйственных ресурсов кремлевскому пропагандистскому ресурсу, находящемуся под санкциями Европейского Союза. Суд в Риге 5 января постановил отправить Касема под стражу.

Касем заплатил штраф

В конце апреля Марат Касем был освобожден под подписку о невыезде, а в конце июня ему был назначен денежный штраф, который он уплатил и был освобожден от подписки о невыезде, пишет РИА "Новости". При этом власти Латвии учли "признание вины в нарушении латвийских законов". Согласно данным российского государственного агентства, Касем является гражданином Латвии, живет в Москве и несколько лет работает в пропагандистском медиахолдинге "Россия сегодня", в который входит "Sputnik Литва". В декабре 2022 года он приехал в Латвию "по семейным обстоятельствам".

В конце мая 2019 года Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса - как он сам утверждал, с формулировкой "угроза национальной безопасности". Тогда же ему запретили въезд в Литву в течение пяти лет. В июле 2019-го Комиссия по радио- и телевещанию Литвы (RTCL) решила заблокировать сайт "Sputnik Литва" за нарушение авторских прав. Литовское национальное радио и телевидение (LRT) заявило, что Sputnik незаконно и без его согласия опубликовал на своем сайте статьи, принадлежащие LRT. В марте, после начала российского вторжения в Украину, ЕС запретил работу агентства Sputnik и канала RT на территории ЕС до окончания войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ "не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС".

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