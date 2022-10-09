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Действующий премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль
Действующий премьер Нижней Саксонии Штефан Вайль Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

СДПГ выигрывает выборы в ландтаг Нижней Саксонии

Александра Иванова
8 мин. назад

На фоне неудачного выступления ХДС на выборах ландтага в Нижней Саксонии лидер партийного списка Бернд Альтхусман заявил, что уходит с поста главы партии в этой федеральной земле.

https://www.dw.com/ru/sdpg-vyigryvaet-vybory-v-landtag-niznej-saksonii/a-63386499

На выборах в земельный парламент Нижней Саксонии лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) действующего премьер-министра земли Штефана Вайля (Stephan Weil). Это следует из обнародованных вечером в воскресенье, 9 октября, первых предварительных официальных данных. Социал-демократов поддержали 33,4 процента избирателей. Их главный соперник - Христианско-демократический союз (ХДС) - набирает 28,1 процента голосов.

Кандидат на пост премьер-министра Нижней Саксонии от ХДС Бернд Альтхусман (Bernd Althusmann), не дожидаясь окончательных итогов голосования, заявил, что уходит с поста главы партии в этой федеральной земле.

Успех "зеленых" и АдГ на выборах в Нижней Саксонии

Партия "зеленых" показала рекордно высокий результат в Нижней Саксонии. По предварительным данным, она получила14,5 процента голосов. В то же время правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) по сравнению с выборами 2017 года может увеличить число своих представителей в ландтаге почти вдвое: ее поддержали 10,9 процента избирателей.

Не преодолев пятипроцентный барьер, Свободная демократическая партия (СвдП), набирая 4,7 процента голосов, лишается представительства в земельном парламенте.

Левая партия, набравшая, по предварительным итогам, 2,7 процента голосов, также не прошла в ландтаг.

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