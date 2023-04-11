Как компьютерный квест помогает отвлечься от войны

"Мы не можем просто смотреть", - такое сообщение появилось в Twitter частной украинской компании Frogwares , специализирующейся на разработке компьютерных игр, через несколько часов после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор киевская студия использует свои платформы в социальных сетях не только для демонстрации трейлеров и анонсов видеоигр, но и показывает, каково это - жить и работать, когда вокруг тебя идет война. Например, делятся семейными фотографиями и снимками разрушенных зданий, людей в камуфляже и мирных жителей, укрывающихся в бомбоубежищах и шахтах метро, беженцев, а также людей, работающих на ноутбуках на полу или в ванной.

Личные истории людей, как, например, художницы Светланы Гунченко, которая уже 20 лет работает 2D-художником в Frogwares, рассказывают о повседневном безумии: о переполненных убежищах, о ракете, которая летела на ее дом, но изменила направление за секунду до удара, о вынужденном побеге и возвращении домой.

"Мы хотели привнести немного света в темноту, - сказал сотрудник Frogwares Сергей Оганесян (на заглавном снимке) в беседе с DW. - Будучи компанией в сфере игр, мы особенно хотели обратиться к геймерам и рассказать им об ужасах, которые каждый день происходят в Украине". 33-летний Сергей живет в Киеве и руководит издательством независимой студии Frogwares, которая сегодня, 11 апреля 2023 года, выпустила детективную компьютерную игру-квест "Sherlock Holmes: The Awakened".

Обложка игры "Sherlock Holmes: The Awakened" Фото: Frogwares

Детективный компьютерный квест из Украины

Киев - не только столица Украины, но и центр украинской IТ-индустрии. До российского вторжения в феврале 2022 года в этой отрасли работало более 250 тысяч человек, десятки тысяч специализировались на компьютерных играх. Несмотря на войну, IT-индустрия в Украине продолжает процветать. По данным министерства цифровой трансформации Украины , больше нигде в Европе нет такого количества выпускников вузов по техническим специальностям, как в Украине. Согласно прогнозу, в следующем году таких специалистов станет еще больше - до 450 тысяч человек.

Новая игра "Шерлок Холмс" разрабатывалась и создавалась в Киеве в течение последнего года. Компания решила переделать свою уже существующую версию 2007 года, получившую в то время хорошие отзывы. После начала войны была сделана ставка на проект, который был бы осуществим и перспективен даже в сложных условиях. И тот факт, что сюжет игры уже был задан шаблоном, упростил реализацию. Разработчики также собрали около 250 тысяч евро через краудфандинг.

Чрезвычайное положение стало нормой

В первые дни войны киевская студия Frogwares была закрыта. "Мы решили дать людям время и оказать им всю возможную поддержку, чтобы они могли переехать: либо покинуть страну, либо найти жилье где-нибудь на западе Украины", - говорит Оганесян. Кто-то из его коллег начал работать в гуманитарных организациях, кто-то пошел в армию или записался в силы территориальной обороны.

Скриншот игры "Sherlock Holmes: The Awakened" Фото: Frogwares

Через несколько недель сотрудники, оставшиеся в Украине, а также уехавшие за границу, возобновили работу. Они программировали и осуществляли проект либо из дома, либо приходили в офис - в зависимости от того, насколько им было безопасно добираться до работы и было ли у них достаточно электроэнергии для работы компьютеров.

Регулярные отключения света вызвали у команды особые сложности: офис в Киеве снабжается сравнительно стабильно, а вот сотрудники, работающие удаленно из разных районов Украины, часто не имеют возможности даже выйти на связь и вынуждены работать по ночам или в выходные. Поэтому процессы, на которые в нормальных условиях уходит несколько часов, порой затягиваются на несколько дней.

В то же время Сергей Оганесян признался, что работа помогает ему перестать постоянно думать о войне. И, конечно, приносит деньги, которые очень нужны не только для реализации проектов, но и для поддержки Украины. По их собственным заявлениям, каждый член команды Frogwares с начала войны уже пожертвовал в среднем около 2800 евро.